Cactus Cowboy – Plants At War: Free-to-Play-Shooter erscheint für PlayStation VR2

"Cactus Cowboy - Plants At War" gehört zu den Launch-Spielen von PlayStation VR2. Was Besitzer des Virtual Reality-Headsets ab Mittwoch erwarten können, zeigt ein neuer Trailer.

An Spielen mangelt es zur Veröffentlichung von PlayStation VR2 in dieser Woche nicht, auch wenn es sich beim Launch-Lineup des Virtual Reality-Headsets nicht vollständig um gänzlich neue Titel handelt. Das gilt unter anderem für „Cactus Cowboy – Plants At War“, das bereits auf Steam für PC-VR-Headsets und im Oculus Store zum Download bereitsteht.

Nach dem Erwerb des 599,99 Euro teuren PlayStation VR2 dürfte vor allem die Preisgestaltung von „Cactus Cowboy – Plants At War“ für reichlich Downloads sorgen. Denn es handelt sich um einen Free-to-Play-Titel. Gefeiert wird der bevorstehende Launch mit einem Trailer, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist.

Kämpft euch mit Kakteen durch einen Krieg

Mit „Cactus Cowboy – Plants At War“ erwartet Spieler ein VR-Story-Shooter im Stil des Zweiten Weltkriegs und führt sie durch ein Abenteuer der Cactus Cowboys.

„Als die Bug-Army Cacti Island angriff, hat die Cacti-Army dich in den Kampf geschickt“, so die Macher. „Zusammen mit deinem Kameraden Emilio kämpfst du in vielen Schlachten in den Gräben, Städten und Wäldern von Cacti Island und enträtselst die Geschichte hinter dem hinterhältigen Angriff der Bug Army.

Im PlayStation Store kann der Titel bereits auf die Wishlist gepackt werden.

Auf Steam ist „Cactus Cowboy – Plants At War“ seit März 2022 verfügbar und konnte „sehr positive“ Wertungen kassieren. „Es ist wie Medal of Honor. Aber anstatt stundenlang in Missionsbesprechungen festzusitzen, verbringt man hier seine Zeit mit dem eigentlichen Gameplay. Und das ist, trotz der Cartooney-Optik, grundsolide!“, schreibt beispielsweise ein User.

PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023 zum Preis von 599,99 Euro und kann ausschließlich zusammen mit der PS5 genutzt werden. Nachfolgend könnt ihr euch den Launch-Trailer zu „Cactus Cowboy – Plants At War“ anschauen. Darunter befinden sich einige Screenshots aus der PSVR2-Version.

