PlayStation VR2: Setup und Tricks – So richtet ihr das Virtual Reality-Headset ein

Sony hat zu PlayStation VR2 ein neues Video veröffentlicht, das durch die Einrichtung und die ersten Schritte in der virtuellen Realität führt. Das 600-Euro-Headset erobert am Mittwoch der kommenden Woche den Markt.

PlayStation VR2 steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Während Tester seit Tagen die Möglichkeit haben, sich mit der Hardware zu beschäftigen, müssen sich interessierte Spieler bis zum 22. Februar 2023 gedulden.

Die restliche Wartezeit kann in ein neues Video investiert werden, das von PlayStation veröffentlicht wurde. Es zeigt im Detail, wie PlayStation VR2 eingerichtet und benutzt wird, sodass Käufer, die bereit sind, mindestens 599,99 Euro in die Hardware zu investieren, vorbereitet in die neue Virtual Reality-Generation starten.

So wird PlayStation VR2 verwendet

Laut Sony erfahrt ihr im Video alles, was ihr vor der Nutzung von PSVR2 wissen solltet. Unter anderem werden die drei Spielstile erklärt, darunter die Möglichkeiten im Sitzen, im Stehen und über eine größere Fläche hinweg zu spielen. Ein weiterer Punkt ist die Durchlassansicht, mit der ihr die Umgebung schnell und einfach sehen könnt, ohne das Headset abnehmen zu müssen.

Neben einer Einführung und einer Checkliste gehören die folgenden Themen zum Umfang des Tutorial-Video, das unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist:

Einrichten von PS VR2

Aufsetzen des PS VR2-Headsets

Betrachten der Umgebung

Tipps zum Tragen von Brillen

Abnehmen des PS VR2-Headsets

Verwendung der PS VR2 Sense-Controller

VR2 Sense-Controller-Tasten

Einrichten des Spielbereichs

3 verschiedene VR-Spielstile

Kurztipps für PS VR2

Im Laufe der Woche wurden die ersten Tests zu PlayStation VR2 veröffentlicht, die weitgehend positiv ausfielen. Zwei Punkte wurden allerdings häufig kritisiert: Der hohe Preis des Virtual Reality-Headsets und die überschaubare Anzahl an wirklich neuen Spielen für die neue Generation. Auch kam hin und wieder Kritik an der Akkulaufzeit der Sense-Controller auf, die zwischen drei und fünf Stunden durchhalten.

Related Posts

Sony verspricht zum Launch mehr als 30 kompatible Games. Doch viele PSVR2-Spiele sind bereits für das erste PSVR-Headset oder andere Modelle verfügbar. Ebenfalls werden einige bestehende Spiele, die bisher nicht VR-kompatibel waren, mit einem Update angepasst, darunter „Gran Turismo 7“.

PlayStation VR2 verfügt über 4K-Displays samt HDR-Unterstützung, Augenerkennung, Foveated Rendering und haptisches Feedback. Ebenfalls ist dank der integrierten Sensoren keine externe Kamera notwendig, während die Verbindung mit der Konsole lediglich mit einem einzigen Kabel erfolgt.

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation VR2 interessieren:

Spieler, die PlayStation VR2 noch nicht vorbestellt haben, aber den Kauf nachholen wollen, werden weiterhin bei PlayStation Direct fündig. Angeboten werden dort das Standardpaket für rund 600 Euro und ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ (Test), das 50 Euro mehr kostet.

Nachfolgend das Video zur Einrichtung und Nutzung von PSVR2:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren