PlayStation VR2: Komplett zerlegt – Teardown-Videos zu Headset und Sense-Controller

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von PlayStation VR2 hat Sony zwei Videos veröffentlicht, in denen das Headset und der Sense-Controller auseinandergebaut werden.

Das in der nächsten Woche auf den Markt kommende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 ist ein beeindruckendes Stück Hardware, in dessen Inneren zahlreiche technischen Features verbaut sind.

Damit Spieler nach dem Erwerb der 600 Euro teuren VR-Brille nicht zum Schraubendreher greifen müssen, um zu schauen, aus welchen Bauteilen PlayStation VR2 besteht, wurde ein offizielles Teardown-Video veröffentlicht, in dem einer der zuständigen Techniker das Headset in Einzelteile zerlegt und dabei erklärt, welche Funktionen die einzelnen Komponenten haben.

„Im Video zum PSVR2-Headset erklärt Takamasa Araki vom Mechanical Design-Team, wie er und sein Team die ausgewogene und symmetrische innere Struktur, das verbesserte Kühlsystem für komfortables Gameplay, die Optik für erstaunliche Grafiktreue und den ergonomischen Kopfbügel für maximalen Komfort entwickelt haben“, so Sony auf dem PlayStation Blog.

Auch der Sense-Controller wurde zerlegt

Ein weiterer Techniker widmet sich dem neuartigen Sense-Controller und lässt ebenfalls einen Blick auf die verbauten Komponenten werfen. Der Sense-Controller verfügt unter anderem über adaptive Trigger und eine Berührungserkennung für Finger, sodass in den virtuellen Spielwelten eine erweiterte Interaktion mit Gegenständen und dergleichen erfolgen kann.

„Takeshi Igarashi vom Peripherie-Design-Team geht auf die Tracking-Technologie des Controllers ein, die das Gefühl des Eintauchens in das Spiel mit einer Finger-Touch-Erkennung, die es den Spielern ermöglicht, während des Spiels natürlichere Handgesten auszuführen, sowie mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern, die auf der Innovation des kabellosen DualSense-Controllers aufbauen, verstärkt“, heißt es dazu.

Spieler, die selbst Hand anlegen möchten, müssen nur noch wenige Tage warten. PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023 auf den Markt und soll mit neuartigen Features und allgemeinen Verbesserungen punkten. Besonders erwähnenswert sind die 4K-Auflösung und das Foveated Rendering, das mithilfe der Augenerfassung nur bestimmte Bereiche des Bildschirms mit der höchstmöglichen Qualität ansteuern muss.

PlayStation VR2 kann weiterhin vorbestellt werden. Besucht dazu einfach PlayStation Direct und packt das Paket eurer Wahl in den Warenkorb. Angeboten werden die Standard-Edition ohne Spiel zum Preis von 599,99 Euro sowie ein Bundle mit „Horizon Call of The Mountain“ für 649,99 Euro. Lediglich die Ladestation ist momentan ausverkauft.

Nachfolgend stehen die zwei Teardown-Videos zur Ansicht bereit:

