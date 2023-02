PlayStation VR2: Reviews weltweit veröffentlicht – Meinungen der Tester

Kurz vor dem Launch von PlayStation VR2 in der kommenden Woche wurden die Tests zum Virtual Reality-Headset veröffentlicht. Was meint die internationale Presse zum 600-Euro-Headset?

Heute wurden weltweit die Reviews zu PlayStation VR2 veröffentlicht. Auch auf PLAY3.DE findet ihr einen Testbericht zur neuen Virtual Reality-Hardware.

Doch welche Meinung vertreten die anderen Tester? Der Tenor geht grob in eine Richtung: PlayStation VR2 ist eine beeindruckende VR-Brille, die verglichen mit dem ersten Modell einen deutlichen Sprung nach vorne machen konnte und sich auch nicht vor der PC-Konkurrenz verstecken muss.

Dennoch gibt es einige Punkte, die PlayStation VR2 eher negativ angekreidet werden. Dazu gehört der hohe Preis. Der Einstieg in die virtuellen Welten kostet mindestens 599,99 Euro. Zudem sei die Auswahl an neuen Spielen noch recht überschaubar.

Das sagt die internationale Presse

Nachfolgend haben wir einige Meinungen der internationalen Presse zusammengetragen. Zahlreiche weitere Reviews findet ihr im Netz.

IGN: „PlayStation VR2 mag teuer erscheinen, wenn man bedenkt, dass sie 150 US-Dollar mehr kostet als die PS5 Digital Edition-Konsole, die du zur Nutzung benötigst. Dennoch ist es ein solcher Sprung gegenüber dem ursprünglichen PSVR in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, visuelle Qualität und Immersion, dass jeder PlayStation-Besitzer, der VR liebt, so bald wie möglich aufrüsten sollte.“

Die 4K-Displays mit HDR-Support und die „exzellent fühlbaren Sense-Controller“ sind laut IGN die offensichtlichsten Verbesserungen, während die Quality-of-Life-Änderungen und die Leistung der PS5 einen neuen Standard dafür setzen, „wie sich VR-Spiele auf Konsolen spielen und anfühlen sollten“.

GamInformer: „PlayStation VR2 ist eine große Verbesserung gegenüber PlayStation VR. Das Headset ist bequemer, die Controller funktionieren und fühlen sich besser an, das Eye-Tracking ist interessant und funktional, die Pass-Through-Kameras machen das ganze Erlebnis freundlicher und der Headset-Bildschirm sieht viel besser aus.“

Allerdings würde keine dieser Verbesserungen vollständig die Probleme eliminieren, mit denen alle VR-Headsets zu kämpfen haben. Dazu gehören die noch immer überschaubare und mitunter matschige Grafik und die Motion-Sickness, die bei einigen Spielern auftreten kann. Auch seien viele der Spiele bereits für andere VR-Headsets erhältlich.

Engadget: „Wenn du ein PS5-Besitzer bist, der unbedingt sehen will, was PC-VR-Enthusiasten in den letzten Jahren genossen haben, ist die PSVR2 genau das, worauf du gewartet hast. Alle anderen sollten einfach abwarten, bis der Preis sinkt und mehr neue Spiele erscheinen. Und wenn die VR-Branche ihren derzeitigen Abwärtstrend fortsetzt, könnte dieser Preisnachlass schneller kommen, als du denkst.“

Eurogamer: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PlayStation VR2 ein beeindruckendes Paket ist. Es konkurriert mit teureren PC-Headsets in Bezug auf die technischen Daten, es ist viel komfortabler zu bedienen als PSVR1 und hat eine Menge Potenzial.“

Ein Problem sei der hohe Preis von PlayStation VR2, der deutlich über dem des ersten Modells liegt. Zudem gebe es mit Oculus Quest 2 ein All-in-One-Erlebnis, das günstiger zu haben ist. „Der Unterschied zu Quest 2 ist gewaltig, aber die Kosten für die neue Hardware lassen mich zweifeln, ob die Zahl der Nutzer schnell genug wachsen wird, um die Produktion großer Spiele für die Plattform zu rechtfertigen“, heißt es im Eurogamer-Test weiter.

Es handele sich letztendlich um ein „weitaus besseres VR-Erlebnis“, das „alle Fortschritte, die in anderen Bereichen des Marktes gesehen wurden“, auf die PS5 überträgt. Obendrauf gebe es einige Verbesserungen, darunter ein „phänomenal guter HDR-OLED-Bildschirm“.

VGC: „PSVR 2 ist ein erstaunliches Headset, aber ob es sich für den durchschnittlichen PS5-Nutzer lohnt, muss sich erst noch zeigen. Denn trotz der erstaunlichen Technologie ist die Software bisher nicht genug, um die meisten davon zu überzeugen, sich ein Headset zu kaufen.“

Unabhängig vom Software-Angebot sei die Technologie „äußerst beeindruckend“ und die Sprünge zwischen der vorherigen Generation und der jetzigen werden von VGC als „atemberaubend“ beschrieben. „PSVR 2 ist ein beeindruckendes Stück Technologie. Der Preis ist beträchtlich und wird für viele eine Hürde darstellen. Aber die Qualität, die geliefert wird, ist hervorragend“, so die Publikation weiter.

PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023 auf den Markt. Spieler, die sich von den Reviews überzeugen lassen, können die Hardware weiterhin zum Preis von 599,99 Euro bei PlayStation Direct bestellen.

