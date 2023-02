Assassin’s Creed Valhalla: Letztes Bugfix-Update kommt heute – Patch Notes

Heute Mittag veröffentlicht Ubisoft ein letztes Update für "Assassin's Creed Valhalla". Was genau sich dadurch verbessert, erfahrt ihr im Artikel.

Title Update 1.7.0. steht in den Startlöchern.

Am heutigen Dienstag erscheint für „Assassin’s Creed Valhalla“ ein neues Update. Um 13 Uhr nach deutscher Zeit wird es für alle Plattformen verfügbar sein, auf denen ihr das Action-Rollenspiel kaufen könnt. Dazu zählen die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und der PC.

Überschaulich auf der PlayStation

Die Dateigröße beträgt auf der PS5 0,5 Gigabyte, während es auf der PS4 1,6 Gigabyte sind. Deutlich größer fällt das Update auf den Xbox-Konsolen aus – mit 15,1 (Series X/S) und 9,9 Gigabyte (One). Beim PC sind es wiederum 6,3 Gigabyte.

Die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen führt Ubisoft durch. Sowohl die Welt an sich als auch die Rüstungen und das Inventar sind betroffen:

Die meisten der seltenen Fälle, in denen die Fertigkeit „Leichte Finger“ das Aufnehmen von wichtigen Gegenständen verhinderte, wurden behoben.

Eivors Haare können nach Abschluss einer Animus-Anomalie durch die Kapuze fallen.

Zuvor gekaufte Gegenstände fehlen im Spielerinventar.

Das Outfit der Rabenclan-Crew kann nicht verbessert oder auf eine höhere Qualität aufgewertet werden.

Die Gesamtzahl der Opale im Inventar wird nicht aktualisiert, wenn man einen Opal in der Welt aufhebt.

Darüber hinaus stehen sonstige Änderungen auf dem Plan:

Der Fehler, der beim Einfordern des wöchentlichen Gratisgegenstandes auftritt, wurde behoben.

Ausrüstungspakete erscheinen immer noch im Laden, wenn der Inhalt des Pakets bereits im Besitz ist.

Gegenstände werden in manchen Situationen fälschlicherweise als besessen angezeigt.

Es ist möglich, Helix-Credits beim Kauf des Zwielicht-Sets zu verlieren, wenn 5/5 der Ausrüstungsgegenstände bereits im Besitz sind.

Probleme mit der Preisgestaltung von Helix-Store-Gegenständen beim Einlösen von Teilen eines vollständigen Sets.

Beim Start des Spiels erscheinen keine Pop-ups mehr für „Gemeinsame Geschichte“ und „Das letzte Kapitel“.

Zwei Änderungen beziehen sich auf die PC beziehungsweise die Xbox. Bisher ist ein Fehler aufgetreten, wenn die Xbox-Spieler über den Shop Helix-Kredits gekauft haben. PC-Gamer hingegen können in Steam wieder koreanisch auswählen.

Eine Änderung bezieht sich explizit auf den Spielmodus „River Raids“. Hier wird der Kapitän auf Katzenelnbogen nun nicht mehr gezählt, nachdem der Kill bestätigt wurde.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist seit über zwei Jahren im Handel erhältlich. Der finale DLC „The Last Chapter„, mit dem die Handlung zu Ende gebracht wurde, ist am 30. November 2022 herausgekommen.

Quelle: Ubisoft

