Chrono Cross: Framerate & Bugfixes – Umfangreiches Update zum Remaster angekündigt

Seit dem Release im vergangenen Frühjahr hat die "Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition" mit diversen technischen Problemen zu kämpfen. Wie Square Enix bekannt gab, soll in den kommenden Tagen ein umfangreicher Patch veröffentlicht werden, mit dem sich die Entwickler verschiedenen Fehlern annehmen.

Die "Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition" erschien 2022.

Mit der „The Radical Dreamers Edition“ kehrte der beliebte Rollenspiel-Klassiker „Chrono Cross“ im vergangenen Jahr unter anderem auf die PlayStation 4 zurück.

Neben dem bekannten Hauptspiel wurde im Rahmen des Remasters erstmals die bisher nur in Japan veröffentlichte Vorgeschichte „Radical Dreamers: Der verbotene Schatz“ geboten, die in Form einer Audio-Novell enthalten ist. Schon kurz nach dem Release stellte sich heraus, dass das Remaster mit diversen technischen Problemen zu kämpfen hatte, die bisher heute nicht behoben wurden.

Mit reichlich Verspätung gab Square Enix bekannt, dass im Laufe des Monats und somit in den nächsten Tagen ein umfangreiches Update zur „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ veröffentlicht wird, mit dem sich die Entwickler verschiedenen Problemen annehmen.

Performance-Probleme werden in Angriff genommen

Im Rahmen der Ankündigung veröffentlichte Square Enix zwar weder einen konkreten Termin noch einen Changelog, wies allerdings darauf hin, dass sich die Entwickler zum einen der technischen Probleme widmen werden. Demnach sollen nach der Veröffentlichung des Updates sowohl die Aussetzer der Framerate als auch nicht näher konkretisierte Bugs der Vergangenheit angehören.

Auch das Growth-System von Pip wird laut dem Publisher überarbeitet. Sollten sich weitere Details zum technischen Update der „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ und ein handfester Termin ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Die „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ ist für die Konsolen sowie den PC erhältlich und bringt den beliebten Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 1999 in einer überarbeiteten Fassung zurück. Zu den gebotenen technischen Verbesserungen gehören die optimierte Grafik, ein neu eingespielter Soundtrack, Anpassungen am Kampfsystem oder eine anpassbare Bildschirmauflösung.

We’re launching an update for Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. pic.twitter.com/pMxwcuoxzN — Chrono Cross (@chronogame) February 20, 2023

