Chrono Cross: Sequel denkbar? Das sagt Square Enix

Mit der "Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition" feierte der beliebte Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 1999 in dieser Woche ein Comeback. Doch wie ist es eigentlich um die Zukunft der Reihe bestellt? Dahingehend verloren die Verantwortlichen von Square Enix nun ein paar Worte.

Mit der „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ veröffentlichte der japanische Publisher Square Enix in dieser Woche eine technisch überarbeitete Neuauflage des beliebten Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 1999.

Da Remaster dieser Art gerne einmal als Testballon ins Rennen geschickt werden, dürfte sich dem einen oder anderen sicherlich die Frage gestellt haben, ob und in welcher Form es mit der Marke weitergehen könnte. Diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen von Square Enix auf Nachfrage für Klarheit und wiesen darauf hin, dass wir uns auf absehbare Zeit keine Hoffnung auf einen Nachfolger beziehungsweise einen neuen Ableger machen sollten.

„Es gibt derzeit keine Pläne für (eine Fortsetzung oder einen neuen Titel), aber niemand weiß, was die Zukunft bringt“, hieß es hierzu kurz und knapp.

Ein Klassiker kehrt zurück

Die „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie Nintendos Switch erhältlich und bietet euch die Möglichkeit, den Rollenspiel-Klassiker in einer technisch aufpolierten Fassung zu genießen. In Form einer Audio-Novell ist zudem erstmals die bisher nur in Japan veröffentlichte Vorgeschichte „Radical Dreamers: Der verbotene Schatz“ an Bord.

Zu den technischen Verbesserungen, die „Chrono Cross“ im Zuge des Remasters spendiert bekam, gehören eine rundum überarbeitete Grafik, eine Unterstützung der HD-Auflösung, ein neu eingespielter Soundtrack oder die Möglichkeit, die Zufallskämpfe zu deaktivieren oder sie automatisch bestreiten zu lassen.

Quelle: Siliconera

