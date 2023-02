Like a Dragon Ishin: Actionreicher Trailer stimmt auf den heutigen Launch ein

Like a Dragon Ishin:

Ab sofort ist "Like a Dragon: Ishin" offiziell für die Konsolen und den PC erhältlich. Pünktlich zum Release stellte Sega den obligatorischen Launch-Trailer bereit, der mit actionreichen Szenen Lust auf mehr machen soll.

"Like a Dragon: Ishin" ist ab sofort erhältich.

Nachdem Vorbesteller bereits Ende der vergangenen Woche loslegen konnten, ist „Like a Dragon: Ishin“ nun auch ganz offiziell für die verschiedenen Plattformen erhältlich.

Pünktlich zum Release des Samurai-Spin-offs stellten Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios heute den offiziellen Launch-Trailer zu „Like a Dragon: Ishin“ bereit. In dem besagten Trailer wird zum einen auf die Handlung des Spin-offs und die diversen Charaktere eingegangen, auf die sich Serien-Veteranen freuen dürfen.

Darüber hinaus warten Eindrücke aus den Zwischensequenzen sowie den zahlreichen Kämpfen, in denen es dieses Mal recht blutig zur Sache geht.

Deckt eine düstere Verschwörung auf

Die Geschichte von „Like a Dragon: Ishin“ setzt im Jahr 1860 ein und versetzt euch in die japanische Metropole Kyoto. Ihr schlüpft in die Rolle von Sakamoto Ryoma alias Kazuma Kiryu, der den Tod seines Meisters rächen und gleichzeitig seinen Namen reinwaschen will. Schnell wird jedoch klar, dass Kyoto vom organisierten Verbrechen beherrscht wird, das seine ganz eigenen Pläne verfolgt.

Um den Mörder zu finden, schließt sich Sakamoto Ryoma der „Shinsengumi“ genannten Spezialeinheit an und stellt schnell fest, dass Kyoto von Unruhen erschüttert wird, die von der kriminellen Unterwelt der Stadt ausgehen. Serientypisch warten abseits der spannend inszenierten Handlung zahlreiche optionale Quests oder Aktivitäten, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt.

Im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2014 bekam das Remaster zu „Like a Dragon: Ishin“ nicht nur eine komplett überarbeitete Grafik auf Basis der Unreal-Engine 4 spendiert. Darüber hinaus hielten neue Charaktere Einzug, die aus den verschiedenen „Yakuza“-Titeln bekannt sind.

Sollte es sich bei „Ishin“ um euer erstes „Yakuza“- beziehungsweise „Like a Dragon“-Abenteuer handeln, ist dies kein Problem, da eine in sich geschlossene Geschichte erzählt wird, die keine Vorkenntnisse voraussetzt.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Ishin:

„Like a Dragon: Ishin“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Ishin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren