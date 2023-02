Like a Dragon Ishin: Ein würdiges Remaster? Internationale Testwertungen eingetroffen

In der nächsten Woche erscheint "Like a Dragon: Ishin" endlich im Westen. Warum die Neuauflage des Spin-offs mehr als nur einen genaueren Blick wert ist, verraten euch die internationalen Reviews beziehungsweise Testwertungen.

Anfang der kommenden Woche findet das bisher nur in Japan veröffentlichte „Yakuza“-Spin-off „Like a Dragon: Ishin“ endlich den Weg in den Westen.

Neben neuen Inhalten wie zusätzlichen Charakteren bekommt „Like a Dragon: Ishin“ für die Veröffentlichung im Westen eine komplett neue Technik auf Basis der Unreal-Engine 4 spendiert. Passend zum nahenden Release erreichten uns heute die ersten Reviews der internationalen Spielepresse, die verdeutlichen, dass das Spin-off trotz kleinerer Macken einen genaueren Blick wert ist.

Gelobt werden die spannende Geschichte, die serientypisch sehr unterhaltsamen Nebenaufgaben und Aktivitäten sowie die gut geschriebenen Charaktere, die euch laut den Testern lange in Erinnerung bleiben werden. Für Kritik hingegen sorgen das mitunter sperrige Kampfsystem beim Einsatz von Schusswaffen und die nicht immer zeitgemäße Technik.

Nach etwas mehr als 40 Reviews bringt es die PlayStation 5-Fassung von „Like a Dragon: Ishin“ auf Metacritic auf einen Durchschnittswert von 82 Punkten.

Die Kollegen von PSU spendierten dem Remaster neun von zehn Punkten und begründeten ihre Bewertung wie folgt: „Mit Like A Dragon Ishin kann man nichts falsch machen. Das Spiel enthält, was das Yakuza-Franchise so besonders macht, und kombiniert es mit Samurais und der Politik der Edo-Zeit. Abgesehen von einer Handvoll Kuriositäten lehnt es sich an seine Stärken und bügelt einige der Franchise-Besonderheiten aus.“

Bei RPG Fan (8,5/10) hingegen heißt es: „Das Spielen von Like a Dragon: Ishin brachte mich zurück zu dem Gefühl, das ich hatte, als ich zum ersten Mal Yakuza 0 spielte, was keine schlechte Sache ist! Obwohl es nicht der Höhepunkt der Serie ist, liefert Ishin ein reines Yakuza-Erlebnis, das sowohl langjährige als auch neue Fans begeistern wird.“

Etwas kritischer ging IGN mit „Ishin“ um und merkte bei einer Wertung von sieben von zehn Punkten an: „Während sein unausgegorenes Gunplay wahrscheinlich im Holster hätte bleiben sollen, paaren Like a Dragon: Ishins stilvolle Schwertkämpfe und übertriebene Trooper-Kartenangriffe die Art der hysterischen Action der Yakuza-Serie erfolgreich mit der historischen Fiktion des Japans des 19. Jahrhunderts. Leider bedeutet der Schritt in die Vergangenheit auch einen leichten Qualitätsverlust für die Untergeschichten und Nebenaktivitäten.“

Like a Dragon: Ishin – Testwertungen in der Übersicht

Die Übersicht über alle Reviews findet ihr wie gehabt auf Metacritic. „Like a Dragon: Ishin“ erscheint am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

