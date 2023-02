Atelier Ryza 3: Arbeiten am Rollenspiel abgeschlossen – Neuer Trailer

Wie Koei Tecmo Games bekannt gab, erreichte das Japano-Rollenspiel "Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key" den Gold-Status. Gefeiert wurde der erfolgreiche Abschluss der Entwicklung mit einem neuen Trailer.

Die Arbeiten an "Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key" wurden erfolgreich abgeschlossen.

Im vergangenen Monat räumte der Publisher Koei Tecmo Games ein, dass die Entwickler von Gust bei den Arbeiten an „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigten.

Aus diesem Grund wurde der Release des Rollenspiels um einen Monat nach hinten geschoben. In einer aktuellen Mitteilung bestätigten die Verantwortlichen von Koei Tecmo Games, dass „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ in der Zwischenzeit den Gold-Status erreichte. Somit wurde die Entwicklung erfolgreich abgeschlossen und das Rollenspiel kann wie geplant Ende des kommenden Monats für die verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden.

Passend zum Abschluss der Entwicklung wurde ein neuer Trailer zu „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ veröffentlicht, der bisher allerdings nur in einer japanischen Version zur Verfügung steht.

Das Geheimnis einer mysteriösen Insel

Die Geschichte des neuen Ablegers dreht sich um Ryza und ihre Freunde, die sich eines schicksalsträchtigen Tages mit der Situation konfrontiert sehen, dass vor Kurken eine mysteriöse Inselgruppe auftaucht. Auf der Insel befinden sich Ruinen, aus denen einen Stimme zu vernehmen ist, die vom „Code des Universums“ spricht.

Im Laufe der Kampagne werdet ihr immer wieder mit Schlüsseln versorgt, die ihr nach Belieben bei der Erforschung, der Synthese oder auch im Kampfgeschehen einsetzen könnt. Zu den größten Neuerungen des Rollenspiels gehört die offene Welt, die sich aus unterschiedlichen Karten zusammensetzt, die von euch nahtlos und ohne Ladezeiten erkundet werden können.

„Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ erscheint am 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

