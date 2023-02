Chrono Cross The Radical Dreamers Edition: Update 1.01 inkl. Changelog veröffentlicht

Ab sofort steht das in dieser Woche angekündigte Update 1.01 zur "Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition" bereit. Geboten werden diverse technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Nach der offiziellen Ankündigung in dieser Woche steht das Update 1.01 zur „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ ab sofort auf allen Plattformen zur Verfügung.

Passend zum Release des Updates stellte Square Enix den überschaubaren Changelog bereit, der allerdings keine konkreten Details zu den vorgenommenen Optimierungen liefert. Zum einen wird in dem Changelog darauf hingewiesen, dass das Charakterfortschrittsdesign von Pip im Bereich der Statistiken und Elementraster überarbeitet wurde.

Zudem wird auf eine optimierte Performance, eine stabilere Framerate und die Behebung kleinerer Fehler hingewiesen. Näher ins Detail ging Square Enix hinsichtlich der Probleme, die aus der Welt geschafft wurden, allerdings nicht.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Mit der „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ kehrte der ursprünglich Ende 1999 für die originale PlayStation veröffentlichte Rollenspiel-Klassiker im vergangenen Jahr in einer überarbeiteten Version für den PC und die Konsolen zurück. Neben dem bekannten Hauptspiel ist erstmals auch die „Radical Dreamers: Der verbotene Schatz“ genannte und bisher nur in Japan verfügbare Vorgeschichte zu „Chrono Cross“ in Form einer Audio-Novell enthalten.

Details zu den weiteren Verbesserungen der „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ liefert euch die folgende Übersicht über die technischen Features der Neuauflage.

In HD aufpolierte 3D-Modelle

Verbesserte Charaktergrafiken

Qualitativ hochwertigere Hintergrundmusik

Gegnerkämpfe können an- und ausgeschaltet werden

Hintergrundfilterfunktion

Kampfverbesserungsfunktion zur Vereinfachung von Kämpfen

Autokampffunktion

Möglicher Wechsel zwischen nachgebauter Pixelschriftart und HD-Schriftart

Anpassbare Bildschirmauflösung

Die „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich.

We’re launching an update for Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. pic.twitter.com/pMxwcuoxzN — Chrono Cross (@chronogame) February 20, 2023

