Babylon’s Fall: Nach dem kommerziellen Misserfolg – Server gehen morgen vom Netz

Wer Platinum Games' Multiplayer-Titel "Babylon's Fall" die letzte Ehre erweisen möchte, sollte die letzten Stunden nutzen. Am morgigen Dienstag geht der kommerzielle Misserfolg nämlich endgültig vom Netz.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Square Enix veröffentlichten die „Bayonetta“- und „NieR: Automata“-Macher von Platinum Games im März 2022 den Multiplayer-Action-Titel „Babylon’s Fall“.

Leider konnte dieser die hohen Erwartungen der Community in keinem Bereich erfüllen und enttäuschte sowohl technisch als auch spielerisch. Katastrophale Testwertungen und von Anfang an niedrige Nutzerzahlen sorgten dafür, dass sich Square Enix und Platinum Games im vergangenen September dazu entschlossen, die Weiterentwicklung von „Babylon’s Fall“ einzustellen und das Aus des Multiplayer-Projekts zu besiegeln.

Wer der Welt des Action-Titels noch einmal einen Besuch abstatten möchte, sollte sich sputen und die kommenden Stunden nutzen. Am morgigen Dienstag, den 28. Februar 2023 werden die Verantwortlichen hinter „Babylon’s Fall“ nämlich den Stecker ziehen und die Server vom Netz nehmen.

Updates konnten das Aus des Projekts nicht verhindern

Als sich kurz nach dem Release im letzten März abzeichnete, dass „Babylon’s Fall“ in mehreren Bereichen mit gravierenden Problemen und Mängeln zu kämpfen hat, gelobten die Entwickler von Platinum Games zunächst noch Besserung und veröffentlichten diverse kleine Updates. Darüber hinaus hoffte das Studio, das Schicksal von „Babylon’s Fall“ mit neuen Seasons und Inhalten zum Guten wenden zu können.

Leider vergebens: Auch die nach dem Release veröffentlichten Updates und Seasons konnten nicht verhindern, dass die ohnehin geringen Nutzerzahlen innerhalb weniger Wochen weiter einbrachen und Square Enix beziehungsweise Platinum Games verdeutlichten, dass sich „Babylon’s Fall“ nicht mehr zu einem kommerziellen Erfolg entwickeln würde. Der finale Sargnagel für das Projekt.

„Mit dem Wunsch, ein aufregendes Online-Multiplayer-Action-Rollenspiel in einer aufwändigen High-Fantasy-Welt zu liefern, haben wir am Donnerstag, den 3. März 2022, den offiziellen Dienst des Spiels gestartet und weitere Entwicklungen und Operationen durchgeführt“, hieß es im September 2022. „Wir bedauern jedoch sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir den Dienst des Spiels am Dienstag, den 28. Februar 2023, einstellen werden.“

„Babylon’s Fall“ erschien für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

