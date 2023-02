UK-Charts: Trotz 4 Neuerscheinungen – Hogwarts Legacy verteidigt erneut Platz 1

Die dritte Verkaufswoche hintereinander befindet sich "Hogwarts Legacy" auf dem Spitzenplatz. Und das, obwohl letzte Woche vier neue Spiele in den Handel gekommen sind.

An „Hogwarts Legacy“ kommt keiner vorbei: Zum zweiten Mal in Folge verteidigt das zauberhafte Rollenspiel in den britischen Charts Platz 1. Im Vergleich mit der vorherigen Woche sind die Verkäufe um die Hälfte zurückgegangen.

Die vier Neuerscheinungen der letzten Woche konnten daran nichts ändern. So sehen wir auf dem dritten Platz „Kirby’s Return To Dream Land Deluxe“, das am Freitag für die Switch erschienen ist. Hierbei handelt es sich um ein weiteres Nintendo-Remake.

Drei Plätze dahinter reiht sich das Oldschool-RPG „Octopath Traveler 2“ ein. Dahinter folgen der Genre-Mix „Atomic Heart“ und das für den Westen erschaffene Remake „Like A Dragon: Ishin“.

Der Rest wird von üblichen Kandidaten eingenommen. Dazu zählt unter anderem“FIFA 23″, das einen Verkaufsanstieg in Höhe von 21 Prozent verbuchte. Auch „God of War Ragnarök“, „Mario Kart 8 Deluxe“, „Modern Warfare 2″ und “ Minecraft: Switch Edition“ sind ein weiteres Mal unter den ersten zehn Plätzen zu sehen.

Die Top 10 in der Übersicht

(1) Hogwarts Legacy (2) FIFA 23 (Neu) Kirby’s Return To Dream Land Deluxe (3) God of War Ragnarök (4) Mario Kart 8 Deluxe (Neu) Octopath Traveler II (Neu) Atomic Heart (Neu) Like A Dragon: Ishin (5) Call of Duty: Modern Warfare 2 (9) Minecraft: Switch Edition

Es handelt sich hierbei um die vierte Woche des Februars (20. – 26. Februar). Wie auch sonst gilt: Nur die Einzelhandelskäufe wurden berücksichtigt,

Quelle: GamesIndustry

