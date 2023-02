Fallout New Vegas: Obsidian-Entwickler fänden ein Remaster „fantastisch“

Die leitenden Entwickler Tim Cain und Leonard Boyarsky von Obsidian Entertainment haben in einem Interview unter anderem über ein Remaster von „Fallout: New Vegas“ gesprochen. Sie würden das Rollenspiel gerne mit einer grafischen Überholung sehen.

Die Rollenspiel-Experten von Obsidian haben kürzlich die Current-Gen-Version von „The Outer Worlds“ unter dem Namen „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ angekündigt. Dabei kommt das Spiel unter anderem mit einer besseren Grafik, verbesserter Performance, zusätzlichen Animationen und hochauflösenden Umgebungen daher.

Solch eine Behandlung könnten sich die leitenden Entwickler Tim Cain und Leonard Boyarsky von Obsidian Entertainment auch für ein anderes beliebtes Spiel aus ihrem Hause vorstellen. Ein grafisches Remaster von „Fallout: New Vegas“ fänden die beiden „fantastisch“.

Entwickler würden gerne eine Neuauflage sehen

In einem Gespräch mit den Kollegen von TheGamer erklärte Tim Cain, dass er gerne ein „grafisches Remaster“ von dem 2010 veröffentlichten „Fallout: New Vegas“ sehen würde. Sein Entwickler-Partner Leonard Boyarsky, mit dem er unter anderem für „The Outer Worlds“ verantwortlich war, stimmte ihm dabei voll und ganz zu. Zuvor hatte ihr Obsidian-Kollege Eric DeMilt erklärt, dass die Grafik nie die Priorität des Studios sei. Man würde trotzdem Potential darin sehen, „New Vegas“ eine Überarbeitung für die Current-Gen zu verpassen.

DeMilt sprach auch darüber, warum er glaubt, dass „Fallout: New Vegas“ noch immer eine große Zahl an Fans hat. „Als es veröffentlicht wurde, hatte es Stabilitätsprobleme“, so der Produktionsleiter von „The Outer Worlds“. „Diese Probleme wurden aber überwunden und jetzt sind die Leute in der Lage, zu diesem Spiel zurückzukehren. Es gibt reichlich Charaktere und Geschichten, die die Leute erleben wollen.“ „Nicht, dass es an mir liegen würde, aber wäre ein grafisches Remaster von Fallout New Vegas nicht großartig?“, fragte Tim Cain daraufhin. Leonard Boyarsky stimmte schnell zu: „Es wäre fantastisch“.

Zuletzt gab es Gerüchte darüber, dass Microsoft und Obsidian Entertainment Gespräche über einen Nachfolger zu „Fallout: New Vegas“ aufgenommen hätten. Feargus Urquhart, CEO von Obsidian, hatte zudem kürzlich darüber gesprochen, dass er gerne zu der „Fallout“-Reihe zurückkehren würde. Allerdings bekräftigte er auch, dass das Studio derzeit nicht an dem Franchise arbeiten wprde.

Quelle: TheGamer, VGC

