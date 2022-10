Fallout New Vegas: Solle ursprünglich eine Erweiterung für Fallout 3 werden

Die legendäre Fallout-Reihe feiert dieser Tage ihr 25-jähriges Jubiläum und zu diesen besonderen Feierlichkeiten lässt Bethesda auf die Entwicklung der Spiele zurückblicken. In einem neuen Video ging es kürzlich um „Fallout: New Vegas“, das ganz anders ausgesehen hätte, wenn sich Bethesda an seinen ursprünglichen Plan gehalten hätte.

Denn eigentlich sollte „Fallout: New Vegas“ eine Erweiterung für das immens erfolgreiche „Fallout 3“ werden. Todd Howard hätte sich jedoch dafür eingesetzt, dass Obsidian Entertainment aus seiner Idee ein eigenständiges Spiel macht.

Howard wollte Projekt als eigenständiges Spiel

Wie Todd Howard und andere Entwickler in dem neuen Video berichten, sollte „Fallout: New Vegas“ ursprünglich eine Erweiterung zu „Fallout 3“ werden. Nachdem Bethesda die Arbeiten an „Fallout 3“ beendet hatte, war das Team bereits mit dem nächsten Projekt beschäftigt – „Skyrim“. Das postapokalyptische „Fallout 3“ entwickelte sich jedoch zu einem großen Hit, von dem das Unternehmen profitieren wollte.

Bethesda wollte eine Erweiterung zu dem immens erfolgreichen Spiel, jedoch waren die eigenen Entwickler mit „Skyrim“ beschäftigt. Für Bethesda soll es jedoch nur einen Entwickler gegeben haben, den sie für die geplante Erweiterung im Auge hatten: Obsidian Entertainment. Obsidian wurde von einigen Entwicklern der Black Isle Studios gegründet, dem Team, das die ersten beiden „Fallout“-Spiele entwickelte.

Bei den Arbeiten an dem Projekt entschied Todd Howard jedoch schnell, dass es sich bei „Fallout: New Vegas“ um ein eigenständiges Spiel handeln sollte. In dem Video erklärt Howard, dass er „sehr stark“ davon überzeugt gewesen sei.

Mehr zu „Fallout: New Vegas“:

„Fallout: New Vegas“ wurde zu einem Fan-Liebling, die Entwicklung lief jedoch alles andere als reibungslos. Das Spiel hatte einen Entwicklungszyklus von nur 18 Monaten, was zu einer ganzen Reihe von Fehlern führte. Wie bei „Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords“, das ebenfalls von Obsidian stammt, wurden zudem einige Inhalte aus dem endgültigen Spiel entfernt.

Quelle: GameRant, TheGamer

Weitere Meldungen zu Bethesda, Fallout 3, Fallout: New Vegas.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren