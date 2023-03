GTA 5: Title Update 1.66 mit einigen Verbesserungen erschienen

Gestern brachte Rockstar ein weiteres Update für den Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“ heraus. Auf allen Plattformen steht der Download bereit, wozu in diesem Fall die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie der PC gehören.

Größere Neuerungen werden damit aber nicht eingeführt: Lediglich ein paar Fehlerbehebungen und technische Verbesserungen stehen in den Patch Notes. Zudem hat das Entwicklerteam ein neues Datenprotokoll eingebaut.

Alle Änderungen aufgelistet

Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass Spieler die TM-02 Khanjali, RCV und Chernobog in ihrer Einrichtung modifizieren konnten.

Es wurde ein neues Datenprotokoll in GTA Online implementiert, um die Sicherheit von Netzwerksitzungen und Spieler-zu-Spieler-Nachrichten zu verbessern.

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen.

Spielstabilität und Leistung.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Autofenster in einigen Grafikmodi nicht reflektiert wurden.

Mehrere Abstürze in GTA Online wurden behoben.

Die restlichen Anpassungen beziehen sich auf die PC-Version. Betroffen ist davon überwiegend die Online-Komponente. Des Weiteren gibt es ein paar Stabilitätsverbesserungen.

Related Posts

None found

Nach all den Jahren ist „GTA 5“ noch immer höchst gefragt. Das haben zuletzt die PS-Store-Charts veranschaulicht: Im Januar war der Rockstar-Kracher das beliebteste Spiel im PlayStation Store. Zuvor gab Take-Two Interactive bekannt, dass die 175-Millionen-Marke geknackt wurde.

„GTA 5“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Sollte es jemanden geben, der das Spiel noch nicht besitzt, kann er momentan ein Angebot im PS Store nutzen. So zahlt ihr dort bis zum 2. März (also morgen) nur 39,59€ anstatt 59,99 Euro.

Weitere Meldungen zu GTA 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren