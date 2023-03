EA Sports PGA Tour: Die Veröffentlichung wurde leicht verschoben

In diesem Jahr kehrt Electronic Arts mit „EA Sports PGA Tour“ zu den Golfsimulationen zurück. Allerdings haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass die Spieler etwas länger werden warten müssen.

Zwei Wochen später

Statt an dem zuvor angestrebten Erscheinungstermin des 24. März 2023 wird der Abschlag fortan am 7. April 2023 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erfolgen. Der Vorabzugang wird bereits am 4. April 2023 zur Verfügung stehen. Somit wird „EA Sports PGA Tour“ in der Woche des Masters Tournaments auf den Markt kommen.

In einem kurzen Statement heißt es:

„Es war unser Ziel eine authentische Golferfahrung zu erschaffen und diese kleine Verschiebung des Erscheinungstermins erlaubt es uns ein paar letzte Anpassungen an dem Spiel vorzunehmen, das wir euch so gerne liefern möchten, einschließlich Updates an einigen der beliebtesten Kurse, um die 2023er Designs widerzuspiegeln.

In den letzten paar Monaten zeigten wir all die großartigen Inhalte, die wir in EA Sports PGA Tour gepackt haben ─ der exklusiven Heimat aller vier Majors der Männer ─ und wir haben einige weitere Details, die wir in den kommenden Wochen teilen möchten.“

In „EA Sports PGA Tour“ werden die Spieler 30 unterschiedliche Kurse geboten bekommen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft auch weitere Kurse hinzugefügt werden. Hier ist der Trailer, der die Kurse kurz vorstellte:

