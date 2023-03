Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Zhang Bao – Guide, Tipps

Feurio! Im Bosskampf gegen Hexenmeister Zhang Bao geht es in "Wo Long: Fallen Dynasty" heiß her. Wir geben euch nachfolgend ein paar Tipps, wie ihr seine Flammen schnell löschen könnt.

Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem ihr es in „Wo Long: Fallen Dynasty“ zuletzt mit zwei tierische Gegner aufnehmen musstet, folgt nun wieder ein Kampf gegen einen menschlichen Gegner. Nachfolgend geben wir euch einige Tipps, damit ihr Zhang Bao in neuesten Team Ninja-Game („Nioh“) besiegen könnt.

Feuer frei!

Zhang Bao ist ein Hexenmeister, also ein hochrangiger Magier. Seine Spezialität sind Feuerzauber, die er immer wieder während eures Kampfes gegen euch einsetzen wird. Wichtig: All seine Feuerattacken können mit der Kreis-Taste abgelenkt werden, wodurch ihr seinen Willen ziemlich schnell brechen könnt. Im Nahkampf ist dies allerdings nicht ganz so einfach, denn der Boss besitzt eine ziemlich nervige Fähigkeit – er kann sich teleportieren!

Wenn ihr also mal gemeinsam mit euren beiden KI-Begleitern, die standardmäßig in diesem Abschnitt von „Wo Long“ mit dabei sind, in die Ecke drängen können solltet, wird er sich nach wenigen Sekunden an einen anderen Ort innerhalb der Arena teleportieren. Ihr könnt Zhang Bao durchaus gut in den Griff bekommen, indem ihr seine Attacken ablenkt und gemeinsam mit den beiden KI-Kriegern versucht, ihn im Nahkampf immer wieder in die Mangel zu nehmen.

Solltet ihr jedoch wirklich größere Probleme mit dem Hexenmeister bekommen, haben wir noch einen kleinen Tipp für eine alternativ Strategie. Mit dieser sollte der Bosskampf deutlich einfacher werden. Zunächst solltet ihr Wasserzauber ausrüsten, die gegenüber seiner Feuermagie einen Vorteil haben. Wartet auf den richtigen Moment, um damit seine Feuerattacken abzulenken und so langsam die Oberhand in diesem Scharmützel zu gewinnen.

Darüber hinaus solltet ihr dringend die Kommandos R1+Pfeiltasten Unten und R1+PFeiltaste Oben einsetzen. Damit ermutigt ihr eure beiden KI-Mitstreiter zum Angriff auf den Gegner. Während sie ihm also auf die Pelle rücken, könnt ihr euch auf das Abwehren seiner Feuerangriffe fokussieren. Falls nötig könnt ihr des Weiteren eure göttliche Bestie beschwören, damit sie in den Kampf kurzzeitig eingreift, um dessen Ende noch schneller herbeizuführen.

Auf diese Weise zwingt ihr Zhang Bao relativ fix in die Knie, womit wir auch schon am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt wären. Solltet ihr für die noch kommenden Bosse in „Wo Long: Fallen Dynasty“ ebenfalls etwas Hilfe brauchen, dann lest gerne unsere weiteren Artikel zum Soulslike durch.

Hattet ihr Probleme mit Zhang Bao in „Wo Long: Fallen Dynasty“?

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren