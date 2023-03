Sniper Elite 5: Zweiter Season-Pass gestartet – Rough Landing-DLC bringt neue Missionen

Nachdem vor dem offiziellen Release des Shooters darauf hingewiesen wurde, dass „Sniper Elite 5“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden soll, gaben die Entwickler von Rebellion nun den Start des zweiten Season-Pass bekannt.

Passend dazu steht ab sofort der „Rough Landing“ genannte DLC bereit, der wahlweise über den zweiten Season-Pass oder in Form eines separaten und kostenpflichtigen Download-Pakets erworben werden kann.

Zu den Inhalten, die mit dem „Rough Landing“-DLC den Weg in den Shooter finden, gehört unter anderem ein neues Set an Missionen, das eure strategischen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld auf eine ernsthafte Probe stellen wird.

Versprochen werden Kämpfe in einem dichten Wald und einer Mine. Abgerundet wird der „Rough Landing“-DLC vom „Mosin-Nagant“-Gewehr und der „Sjögren“-Shotgun.

Auch kostenloser Content wird geboten

Parallel zu „Rough Landing“ stellte Rebellion das „Trench Warfare Content Pack“ bereit, das von allen Besitzern des Shooters ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden kann. Hier werden ein weiteres Mal neue Waffen geboten, die ihr euch im Kampf zunutze machen könnt. Zu den enthaltenen Waffen des Gratis-DLCs gehören die „Carl Gustav M/1945“-SMG, die „Trench Gun“-Shotgun und die „Double 1866“-Pistole.

Den frisch veröffentlichten Trailer, der etwas näher die Inhalte des „Rough Landing“-DLCs beziehungsweise des „Trench Warfare Content Packs“ eingeht, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und haben diesen unterhalb dieser Meldung zur Ansicht eingebunden. Mit „Sniper Elite 5“ geht die strategische Shooter-Serie aus dem Hause Rebellion in die nächste Runde und bietet euch erneut eine offene Spielwelt, in der Missionen wie optionale Herausforderungen gleichermaßen warten.

Wie es bereits in den Vorgängern der Fall war, kommt es auch in „Sniper Elite 5“ darauf an, möglichst unentdeckt vorzugehen und seine Widersacher aus dem Verborgenen heraus auszuschalten.

„Sniper Elite 5“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

