Modern Warfare 2 & Warzone 2.0: Double-XP-Wochenende startet heute auf PlayStation

Wer in „Call of Duty“ von erhöhten Fortschritten profiteren möchte, sollte dieses Wochenende fleißig spielen. Am morgigen Freitag um 18 Uhr startet nämlich ein Double-XP-Wochenende, das für „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ gilt. Zeit habt ihr bis zum 13. März, also kommenden Montag. Abends um 18 Uhr endet das Ereignis.

Für PlayStation-Spieler startet das Event schon heute. Allerdings gibt es einen Account-XP-Bonus, während die interessanteren Waffenpunkte außen vor bleiben.

Ab morgen sind dann alle Arten von Erfahrungspunkten betroffen. Dazu zählen die Account-, Waffen- und Battle-Pass-XP.

MW2-Spieler zuletzt unzufrieden

Seit letztem Monat befinden sich die beiden Shooter in der zweiten Season. Mit dem gebotenen Content waren die Multiplayer-Spieler zwar nicht zufrieden, dafür wurden wichtige Verbesserungen in „Warzone 2.0“ durchgeführt. Vielleicht regt das kommende Wochende die Spieler ja dazu an, mal wieder in den Multiplayer reinzuschauen.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty“:

Dank eines Vertrags zwischen Sony und Activision kommen die Besitzer einer PlayStation immer wieder in den Genuss von Boni-Inhalten. Durch Microsoft haben wir letzten Monat erfahren, dass dieser Deal im Jahr 2024 endet. Bis nächstes Jahr können sich die PS4- und PS5-Spieler also noch über zeitexklusive Inhalte freuen. In der Vergangenheit waren Gratis-Packs, zusätzliche Loadouts, PS-Party-Boni oder eben Vorteile bei Double-XP-Events.

Wie es danach weitergeht, ist ungeklärt. Noch ist nicht ganz sicher, ob Microsofts Aufkauf von Activision Blizzard wirklich genehmigt wird. PlayStation-Chef Jim Ryan hat jedenfalls kein Interesse am angebotenen zehn-Jahres-Vertrag, sondern möchte viel lieber die Übernahme verhindern. Das meint zumindest Lulu Cheng Meservey, eine Activision-Führungskraft.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren