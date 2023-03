Tim und Struppi: Neues Abenteuer im Reveal-Trailer enthüllt

„Tim und Struppi“ bekommen mit „Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh“ ein eigenes Spiel für PC und Konsolen. Das Abenteuerspiel soll noch in 2023 erscheinen.

Eines der Comichelden-Duos, das viele mit ihrer Kindheit verbinden, ist „Tim und Struppi“. Der Foxterrier und sein Besitzer geraten des Öfteren in spannende Detektiv-Fälle. Vor rund zwei Jahren haben Microids und Moulinsart verraten, dass sie an einem Spiel zur erfolgreichen Comicserie arbeiten.

Nun haben die Verantwortlichen die Katze (oder besser den Hund) aus dem Sack gelassen und das neue Spiel mit einem Reveal-Trailer enthüllt. Das Abenteuerspiel trägt den Titel „Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh“ und führt „Tim und Struppi“ in viele Gebiete der Welt.

Tim und Struppi suchen nach dem Pharaoh

Auf einer Kreuzfahrt auf dem Mittelfahrt begegnen die beiden Professor Sarkophag. Nach diesem schicksalhaften Treffen macht sich das Duo auf, um das Grab des Pharaos Kih-Oskh zu suchen. Dabei führt ihre Reise sie durch Länder wie Ägypten, Indien und Arabien.

Mal sind „Tim und Struppi“ in einer Wüste unterwegs, mal in einem dicht bewachsenen Dschungel. Auf ihrer Reise kommt das Gespann einem gigantischen Drogenhandelsnetz auf die Schliche, deren Spur sich durch den gesamten Orient zieht.

Der Titel soll unterschiedliche Elemente aus Detektiv- und Abenteuerspielen vereinen. Mithilfe von Ermittlungsdialogen sammeln wir Hinweise, um Rätsel zu lösen. Dabei soll es spannende Videosequenzen geben, die die Geschichte voller Wendungen erzählen. Das Spiel teilt sich in Rätsel-, Such- und Schleichpassagen auf. Auch Verfolgungsjagden mit dem Flugzeug oder im Auto gehören zum Spiel dazu.

Reveal-Trailer enthüllt Releasezeitraum

„Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh“ soll noch in 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen. Den dazugehörigen Reveal-Trailer wollen wir euch nicht vorenthalten. Dort sind unter anderem die beiden ungeschickten Detektive Schulze und Schultze zu sehen.

Das Spiel basiert auf den ikonischen Comis von „Tim und Struppi“, die weltweit mehr als 275 Millionen Mal verkauft wurden.

