Japan-Charts: PS5 lässt etwas nach, bleibt aber an der Spitze

Wie gut sich die einzelnen Konsolen zuletzt in Japan verkauft haben, verraten die aktualisierten Famitsu-Charts. Zudem seht ihr, welche Spiele am gefragtesten waren.

In der vergangenen Woche hat sich die PlayStation 5 nicht ganz so gut wie davor verkauft. Während sich die Sony-Konsole vorletzte Woche noch rund 60.000 Mal verkauft hat, sind es in der vergangenen Woche genau 51.510 Verkäufe gewesen. Beim Modell ohne Laufwerk ist die Zahl wiederum von 18.000 auf etwa 13.000 gesunken.

Die Verkaufszahl reicht jedoch aus, um die PS5 weiterhin an der Spitze zu halten. Das OLED-Modell der Switch fand nämlich nur etwas über 37.000 Abnehmer.

Zusammengerechnet kommt die PS5 auf knapp 65.000 verkaufte Einheiten. Alle drei Switch-Modelle haben sich gemeinsam fast 60.000 Mal verkauft.

Kürzlich berichteten wir, dass die PS5 in Japan einen neuen Meilenstein erreicht hat. So verkauften sich die beiden Modelle insgesamt über drei Millionen Mal.

Microsofts Xbox Series X befindet sich wiederum auf Platz sechs und konnte sich damit etwas besser verkaufen. Die Series S stagniert hingegen und bleibt auf der Acht. Dazwischen reiht sich die PS4 ein. Zum Schluss folgen die Handheld-Geräte New 2DS XL und der normale 2DS, die noch immer ein paar Abnehmer finden.

Hardware-Charts

PS5 – 51.510 Switch OLED – 37.373 PS5 ohne Laufwerk – 13.359 Switch – 12.354 Switch Lite – 10.174 Xbox Series X – 2.729 PS4 – 1.602 Xbox Series S – 158 New 2DS XL (inklusive 2DS) – 97

Bei den Spielen sehen wir immerhin drei PlayStation-Versionen. Darunter befindet sich „Hogwarts Legacy“, das sich seit einem Monat in den Charts hält. Den Rest dominieren wie immer Switch-Spiele.

Software-Charts

(Switch) Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 32.132 (Switch) Pokémon Karmesin & Purpur – 20.889 (Switch) Splatoon 3 – 15.861 (Switch) Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – 10.712 (Switch) Mario Kart 8 Deluxe – 10.430 (Switch) Ib – 9.080 (PS4) Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – 9.031 (PS5) Hogwarts Legacy – 9.017 (PS5) Wo Long: Fallen Dynasty – 8.411 (Switch) Octopath Traveller II – 7.739

Quelle: Famitsu

