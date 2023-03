PS5: Überwindet in Japan einen neuen Meilenstein

Mehr als drei Millionen Exemplare der PS5 wurden bisher allein in Japan verkauft, nachdem es in den vergangenen Wochen zu einem Verkaufsboom kam.

Im Laufe der Woche berichteten wir, dass die PS5-Verkäufe in Japan im Wochenvergleich um 457 Prozent steigen konnten. Doch auch eine neue Gesamtverkaufszahl liegt vor. So schaffte es Sony mit den Verkaufsschüben der vergangenen Monate, auf dem japanischen Markt die Marke von drei Millionen zu durchbrechen.

Darauf macht David Gibson, Senior Analyst von MST Financial, in einem Tweet aufmerksam: „Japan – Die PS5 wurde jetzt 3 Millionen Mal verkauft! Damit hat sie innerhalb von 121 Wochen die 125 Wochen der PS3 und 131 Wochen der PS4 übertroffen [die bis zum erreichen der 3 Millionen nötig waren]!“

Veranschaulicht wird der jüngste Erfolg der PS5 anhand einer Grafik. In den vergangenen Wochen stiegen die Verkäufe der Sony-Konsole erheblich, was unter anderem einer deutlich besseren Verfügbarkeit zugeschrieben werden kann.

Auch in anderen Ländern sorgte die bessere Verfügbarkeit für Verkaufsschübe. So wurde der Absatz der Konsole in Großbritannien mehr als verdreifacht. Weltweit wurde die PS5 zuletzt 32,1 Millionen Mal ausgeliefert.

Lieferprobleme weitgehend behoben

Auch in Deutschland ist es längt kein Problem mehr, im Handel eine PS5 zu entdecken. Recht bequem kann die Konsole beispielsweise bei PlayStation Direct bestellt werden, wo mehrere Optionen zur Auswahl stehen:

PS5 Standard für 549,99 Euro

PS5 mit God of War Ragnarök für 619,99 Euro

PS5 mit Zusatz-Controller für 609,99 Euro

PS5 mit Modern Warfare 2 für 619,99 Euro

PS5 Digital Edition für 449,99 Euro

PS5 Digital Edition mit Zusatz-Controller für 509,99 Euro

Weitere Möglichkeiten, eine PS5 zu bestellen, ergeben sich bei Amazon*, Media Markt* und Saturn*.

Gerüchten zufolge wird im späteren Verlauf des Jahres ein neues Modell der PS5 mit einem modularen Disk-Laufwerk auf den Markt gebracht, bei dem sich die Kunden jederzeit dazu entscheiden können, ob sie das Laufwerk benötigen oder darauf verzichten können, was den Produktionsprozess vereinfacht. Die Markteinführung erfolgt mutmaßlich im September.

