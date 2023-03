Resident Evil 4 Remake: Tests mit überragenden Wertungen veröffentlicht

Das Remake von „Resident Evil 4“ steht kurz vor der Veröffentlichung. Erscheinen wird der Titel aus dem Hause Capcom am 24. März 2023 für Konsolen und PC. Schon heute verraten die ersten Tests, ob der Kauf eine gute Investition ist.

Wie erwartet scheint es, dass sich Fans nicht um die Qualität des Remakes sorgen müssen. Denn mit einem Metascore von 93, der auf momentan 80 Reviews basiert, kann von einer klaren Kaufempfehlung gesprochen werden.

Es hagelte basierend auf der Metacritic-Zählung etliche Bestwertungen mit dem vollen Score von 100. Doch auch zwei Ausreißer gibt es: DualShockers und Siliconera vergaben dem Remake von „Resident Evil 4“ lediglich 70er-Wertungen.

Das sagen die Fachredaktionen

Eine der 100er-Wertungen kam von VG247. Im Fazit betont die Publikation: „Ich habe im Laufe der Zeit sehr deutlich gemacht, dass ich nicht der größte Fan von Resident Evil 5 oder 6 bin, aber dieses Remake – und all die komplizierten Details zu sehen, die in das Remake dieses zeitlosen Klassikers eingeflossen sind, ohne seine Magie zu verlieren – hat mich aufgeschlossener für das gemacht, was als nächstes kommt.“

Auch The Gamer zeigte sich begeistert und urteilte nach einer 20-stündigen Hardcore-Session und anschließendem New-Game Plus-Durchlauf: „Es hat meine hohen Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen und stellt Capcoms bisher beste Arbeit an der Serie dar. Normalerweise würde ich immer noch Zeit finden, ein kleines Ärgernis oder einen unzureichend gebackenen Abschnitt zu bemängeln, aber ich glaube einfach nicht, dass Spiele viel besser werden als dieses.“

Push Square: „Das ist Resident Evil auf seinem absoluten Höhepunkt: Ein absolut herausragendes Erlebnis, das in den Herzen langjähriger Fans weiterleben wird, während es eine ganz neue Generation von Anhängern anzieht.“

Auch von Gaming Trend gab es eine 100er-Wertung mit der Begründung: „Mit einem neuen Facelifting, das das Gameplay modernisiert und gleichzeitig ein unglaubliches grafisches Update bietet, neue spannende Schauplätze hinzufügt und die Geschichte erweitert, wird RE4 zweifellos noch jahrelang an der Spitze der Listen der besten Spiele aller Zeiten stehen.“

Die Fazits wiederholen sich im Großen und Ganzen. Doch was hat zum Beispiel Siliconera auszusetzen? Die Publikation schreibt: „Bei dem Versuch, Resident Evil 4 moderner zu gestalten, hat man das, was das Originalspiel so großartig gemacht hat, hinter sich gelassen.“

Auf Metacritic wurden bislang 80 Wertungen hinterlegt, davon 78 positive Scores und zwei im mittleren Bereich. Nach einem Klick auf diesen Link landet ihr direkt in der Übersicht.

Die Veröffentlichung von Resident Evil 4″ als Remake erfolgt am 24. März 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC. Sowohl die physische* als auch die digitale Edition kosten 69,99 Euro.

