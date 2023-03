Sword Art Online Last Recollection: RPG zeigt Story und Gameplay im Trailer

„Sword Art Online: Last Recollection“ hat einen neuen Trailer spendiert bekommen, der uns Einblicke in die Geschichte und das Gameplay des RPGs gibt.

„Sword Art Online: Last Recollection“ erscheint am 6. Oktober 2023.

Mit „Sword Art Online: Last Recollection“ erscheint in rund sechs Monaten ein neuer Ableger der Rollenspielreihe. Bandai Namco hat nun einen neuen Trailer zum JRPG veröffentlicht, der uns die Story und das Gameplay des Spiels näher bringt.

Kirito kämpft gegen das Dunkle Territorium

In „Sword Art Online: Last Recollection“ schlüpfen wir in die Rolle von Kirito, dem Protagonisten des „Sword Art Online“-Animes. Die Geschichte basiert auf dem zweiten Teil der 3. Staffel des Animes, dem War of Underworld-Arc.

Der Titel soll temporeiche Kämpfe, Mehrspielerpartien mit bis zu vier Spielenden, über 40 spielbare Charaktere und eine Vielzahl an möglichen Enden bieten. Die Geschichte ist schnell erklärt: In der Underworld scheint das Ende nah. Kirito und seine Mitstreiter müssen versuchen, das Ende der virtuellen Welt abzuwenden. Im The Underworld War kämpft das Menschenreich deshalb gegen das Dunkle Territorium.

Doch die SAO-Crew muss nicht alleine kämpfen: Sie bekommt die Hilfe von Göttern, die ihnen ihre Kräfte leihen. Dadurch bekommen sie ein anderes Aussehen und neue Fähigkeiten, die sie im Kampf einsetzen können.

Mitten in den Kämpfen taucht eine dunkle Ritterin namens Dorothy auf, die entweder der Schlüssel zu einer besseren Zukunft ist oder das tragische Schicksal der kompletten VR-Welt besiegeln soll. Ein weiterer mysteriöser Charakter ist ein kleines Mädchen auf einem fliegenden Drachen, die Sarai heißt. Ihre Rolle ist ebenso unbekannt.

Im Trailer sind viele bekannter Gesichter aus dem SAO-Anime zu sehen. So dürfen wir uns beispielsweise auf Asuna, Shinon und Leafa freuen. Weitere Charaktere, die bislang bestätigt wurden, sind Alice, Eugeo, Bercouli, Cardinal, Shasta, Lipia, Iskahn und Dee Eye Ell.

„Sword Art Online: Last Recollection“ erscheint am 6. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC via Steam.

