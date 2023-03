Crash Team Rumble: Neue Charaktere sind nicht an Battle Pass gebunden

Activision hat bereits zwei unterschiedliche Versionen zu „Crash Team Rumble“ enthüllt. Während die Standard Edition Zugang zum Premium Battle Pass von Season 1 gibt, wird die Deluxe Edition zusätzlich den Premium Battle Pass zu Season 2 beinhalten.

Jede Season soll drei Monate andauern. In dieser Zeit können Spieler und Spielerinnen die saisonalen Herausforderungen bestreiten, um exklusive Belohnungen aus dem Battle Pass zu erhalten. Wie die Verantwortlichen nun verraten, fallen diese Belohnungen rein kosmetisch aus.

Überzeugt euch in der Closed Beta

Der Battle Pass wird nicht nötig sein, um alle neuen Charaktere freizuschalten. Vielmehr gibt es die Charaktere als Belohnung für Herausforderungen im Hautspiel. Als Grund nennt Activision, dass es eine ausgeglichene Erfahrung für alle Spieler und Spielerinnen schaffen will.

Die Seasons bringen neue Events, Herausforderungen, Maps, Charaktere, Fähigkeiten, Modi und den bereits erwähnten 100-stufigen Battle Pass für alle.

Im Battle Pass an sich sind dann einzigartige Skins, Emotes, Banner, Musik und vieles mehr zu finden. Um die freizuschalten, müssen Herausforderungen gemeistert und Charaktere gelevelt werden, damit der Battle Pass voranschreitet.

Für alle Unentschlossenen und die, die vorher einmal in das Spiel hineinschnuppern wollen, gibt es eine Closed Beta. Diese findet vom 20. bis zum 24. April 2023 für alle Vorbesteller statt. In der Beta können wir entweder in öffentlichen Matches oder privat gegen uns bekannte Personen antreten. Außerdem ist es möglich, in einer Art Training gegen Bots zu kämpfen.

Weitere Meldungen zu „Crash Team Rumble“:

Übrigens: Sollte ein Teilnehmender die Lobby plötzlich verlassen, ist das kein Problem. Er wird sofort durch einen Bot ersetzt, damit das jeweilige Team keinen Nachteil durch den verlorenen Mitstreiter hat. Zudem sollen nur Neulinge gegeneinander antreten, Veteranen bleiben hingegen unter sich.

Quelle: Activison

Weitere Meldungen zu Crash Team Rumble.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren