Evil Dead: Game of the Year-Edition & neuer „Who’s Your Daddy“-DLC vorgestellt

Wie Saber Interactive bekannt gab, wird "Evil Dead: The Game" Ende des kommenden Monats mit einer Game of the Year-Edition bedacht. Diese umfasst auch den in dieser Woche angekündigten "Who's Your Daddy"-DLC.

"Evil Dead: The Game" bekommt eine Game of the Year-Edition spendiert.

Wie die Entwickler von Saber Interactive bekannt gaben, wird allen interessierten Spielerinnen und Spielern, die schon länger ein Auge auf den Multiplayer-Titel „Evil Dead: The Game“ geworfen haben, im nächsten Monat ein weiterer Anreiz zum Kauf geboten.

Die Rede ist von einer Game of the Year-Edition, die für alle Plattformen veröffentlicht wird und neben dem Hauptspiel von „Evil Dead: The Game“ alle bisher veröffentlichten Updates, Modi und Download-Pakete umfasst. Darunter das im vergangenen Monat veröffentlichte „Splatter Royal“-Update, mit dem „Evil Dead“ durch einen Battle-Royale-Modus erweitert wurde.

40 Teilnehmer schlüpfen in die Rolle einer Deadite-Version ihres favorisierten Charakters und treten in einem Kampf auf Leben und Tod gegeneinander an. Ebenfalls mit von der Partie ist der frisch angekündigte „Who’s Your Daddy“-DLC.

Diese Inhalte warten im neuen DLC auf euch

Der „Who’s Your Daddy“-DLC erscheint genau wie die Game of the Year-Edition am 26. April 2023 und wird den asymmetrischen Multiplayer-Titel durch einen neuen Überlebenden bereichern. Die Rede ist von Brock Williams, dem Vater des „Evil Dead“-Protagonisten Ash Williams. Offiziellen Angaben zufolge ist Brock immun gegen Stöße und verfügt über die Fähigkeit, Auren einzusetzen, mit denen er sein Team unterstützt.

Die Auren des Neuzugangs ändern sich dynamisch, je nachdem, wie viele Mitglieder der Familie Williams im eigenen Team vertreten sind. Darüber hinaus hält mit „Who’s Your Daddy“ ein neuer Dämon Einzug in „Evil Dead: The Game“. Die Rede ist von Schemer, der auf dem berüchtigten Dämonenboss Baal basiert und als ein meisterhafter Fallensteller beschrieben wird.

Die Stärke von Schemer besteht in seiner Fähigkeit, die Überlebenden zu verwirren. Seine Fleischpuppen wiederum verfügen über eine Vielzahl von Angriffen und fügen den Überlebenden auf Basis ihrer Angststufe erhöhten Schaden zu. Abgerundet wird der Ende April erscheinende DLC von neuen Outfits für Ash, Amanda und Pablo.

Related Posts

„Evil Dead: The Game“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung

Weitere Meldungen zu Evil Dead: The Game.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren