UK-Charts: RE4 Remake verteidigt problemlos den ersten Platz

Capcoms neuestes Remake verkaufte sich auch in der zweiten Woche gut.

Trotz Frühlingsangeboten und einem Verkaufsrückgang von 69 Prozent bleibt „Resident Evil 4″an der Spitze. Laut GamesIndustry hat das Horror-Remake einen komfortablen Vorsprung auf „FIFA 23“ vorzuweisen.

Nicht nur auf der Insel, sondern auch allgemein glänzt die Neuauflage mit soliden Zahlen: Capcom verkündete bereits, dass in den ersten beiden Tagen nach Release über drei Millionen Exemplare verkauft wurden.

Immerhin hat sich die Fußballsimulation um 23 Prozent besser verkauft als letzte Woche. Somit rutscht „Hogwarts Legacy“ einen Platz nach unten.

Bei „Call of Duty: Modern Warfare II“ sind die Verkäufe sogar 58 Prozent höher. Erklären lässt sich das durch Angebote im britischen Einzelhandel. In der Tat haben sich 34 Spiele in der Top 40 dank Vergünstigungen besser verkauft als davor.

Gotham Knights ist zurück

Besonders „Gotham Knights“ hat von den Sales profitiert: Dank eines Verkaufsanstiegs von 999 Prozent ist das DC-Rollenspiel in die Charts zurückgekehrt und belegt nun den sechsten Platz.

Das im März veröffentlichte „WWE 2K23“ ist wiederum drei Ränge nach unten gewandert. Hier gab es logischerweise keinen Rabatt – genau wie bei „God of War Ragnarök“, das diese Woche Platz neun statt acht besetzt.

„Super Mario Odyssey“, das unter anderem Bestandteil eines Switch-Bundles ist, rückte einen Platz vor. Den letzten Platz der Top 10 sicherte sich hingegen die Switch-Edition von“Minecraft“.

(1) Resident Evil 4 Remake (3) FIFA 23 (2) Hogwarts Legacy (6) Call of Duty: Modern Warfare 2 (5) Mario Kart 8 Deluxe (Wiedereinstieg) Gotham Knights (4) WWE 2K23 (7) Super Mario Odyssey (8) God of War Ragnarök (10) Minecraft (Switch)

Wie auch sonst gilt: Die digitalen Zahlen wurden nicht berücksichtigt.

