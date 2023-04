Overwatch 2: Der Trailer zu Season 4 und alle wichtigen Änderungen

Wie kürzlich bekanntgegeben führt Blizzard Entertainment mit Season 4 einen Supporter namens Lifeweaver ein. Wer er ist und was er so drauf hat, erfahrt ihr in unserem vorherigen Artikel.

Fight for the future

Der neue Hero ist natürlich nicht alles, was in der vierten Spielzeit hinzukommt. Zusätzlich werden unter dem Motto „Fight for the future“ eine neue Map, Verbesserungen hinsichtlich der Qualität, Helden-Änderungen und coole Skins versprochen. Gerade der mythische Skin für Sigma hat es den Spielern angetan. Dadurch wird der Tank zu einem galaktischen Imperator.

Freispielen könnt ihr den Helden und die kosmetischen Inhalte über den neuen Battle Pass. Im Übrigen sind zeitlich limitierte Spielmodi und Events geplant, die im Laufe der Season erscheinen.

Noch eine Info zur neuen Map: Talantis ist die erste Karte, die in Zusammenarbeit mit der Community erstellt wurde. Wie das Ergebnis davon aussieht, zeigt euch der Trailer.

Wie oben erwähnt plant das Entwicklerteam für den Start der Season mehrere Helden-Anpassungen. Was genau sich hier ändert, gab Blizzard über die eigene Webseite bekannt.

Helden-Buffs

Brigitte

Sombra

Mercy

Moira

Helden-Nerfs

Sigma

Reinhardt

Ana

Cassidy

Ashe

Vor allem Brigitte wird deutlich mächtiger sein als zuvor. Spüren werden da die Spieler bei ihrer ultimative Fähigkeit, aber auch bei ihrem Schild. Es ist nun größer und hält mehr Schaden aus. Zudem kann sie fortan Gegner betäuben.

Eine weitere Änderung, über die sich viele Spieler freuen: Der Map-Pool wird entfernt. Schon Anfang Februar kündigte der Entwickler diese Maßnahme für Season 4 an. Jetzt ist es fast so weit, wodurch wieder alle Maps zur Verfügung stehen.

Am 11. April könnt ihr euch das Update für die neue Season herunterladen. Bis zu 38 Gigabyte groß ist der Download, da alle vorherigen Patches zusammengeführt werden. So verhindert Blizzard eine zu hohe Dateigröße von „Overwatch 2“.

