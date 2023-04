Overwatch 2: Lifeweaver vorgestellt – das ist der neue Supporter

Der nächste „Overwatch 2“-Held trägt den Namen Lifeweaver. Es ist bereits der 37. Hero in Blizzards Multiplayer-Shooter. Seinen Look dürft ihr im gestern geposteten Twitter-Beitrag des offiziellen Spiel-Accounts betrachten.

Zumindest die weiblichen Fans kann Lifeweaver schon mal überzeugen. „Er ist so heiß“, schreibt die Streamerin Eskay. Jemand anderes meint kurz und knapp: „Ich liebe ihn bereits jetzt.“

Schon der Name Lifeweaver (Lebensretter) verrät, dass es sich um einen Supporter handelt. Eine Überraschung ist das nicht: Noch bevor der Tank Ramattra eingeführt wurde, versprach das Entwicklerteam für die Zukunft mehrere Unterstützer. So soll die Supporter-Rolle mehr Spaß bringen, die bisher wenig beliebt ist.

Sein eigentlicher Name lautet Niran Pruksamanee. Das Design des pansexuellen Thailänders ist an die Kultur seines Heimatlandes angelehnt. Und von der Persönlichkeit her soll Lifeweaver ein „echter Sympathieträger“ sein. Um seine Teamkameraden zu heilen, greift der Held auf seine eigene Erfindung zurück: Biolight.

Zu den Fähigkeiten äußerte sich der Lead Hero Designer Alec Dawson. So soll der Held Fähigkeiten besitzen, die den Standort von Kameraden und Feinden „in entscheidenden Momenten“ manipuliert. Außerdem hat er eine Verbindung zu Symmetra, weshalb die beiden wohl gut miteinander harmonieren.

Seine Fähigkeiten erklärt

Blütenblattplattform : Eine druckempfindliche Plattform entsteht, die beim Betreten aufsteigt.

: Eine druckempfindliche Plattform entsteht, die beim Betreten aufsteigt. Lebensgriff : Ein Teammate wird abgeschirmt und zu Lifeweaver gezogen.

: Ein Teammate wird abgeschirmt und zu Lifeweaver gezogen. Abschiedsgeschenk (Passiv) : Bei seinem Tod hinterlässt er einen Heilgegenstand, der von Spielern beider Teams aufgehoben werden kann.

: Bei seinem Tod hinterlässt er einen Heilgegenstand, der von Spielern beider Teams aufgehoben werden kann. Baum des Lebens (Ultimate): Lässt sich überall auf der Karte platzieren und heilt Verbündete im Umkreis.

Seine wichtigste Ausrüstung sind jedoch heilenden Blüten. Um eure Teammitglieder damit zu heilen, benötigt ihr kein Aim.

„Das Ziel war es, einen weiteren Unterstützungshelden zu schaffen, der nicht auf Zielfertigkeiten angewiesen ist“, meint Dawson. Stattdessen gehe es um die richtige Positionierung und Spielgefühl.

Um sich zur Wehr zu setzen, kann dieser Supporter alternativ Dornen verschießen. Zudem profitiert er von einem kleinen Schub an passiver Heilung, wenn er sich zurückzieht. Wehrlose Supporter wie im ersten „Overwatch“ soll es nicht mehr geben, um dem mittlerweile höheren Spieltempo gerecht zu werden.

Einfach zu spielen soll Lifeweaver jedoch nicht sein. In den internen Tests soll sich der neue Supporter als einer der schwierigsten Helden herausgestellt haben. Seine Fähigkeiten sind recht komplex, weshalb die Lernkurve hoch ist.

Der Trailer zu Season Four ist übrigens ab Donnerstag um 17:55 Uhr abrufbar. Zur Premiere geht es hier:

