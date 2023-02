Overwatch 2: Das sind die beliebtesten Helden im Free-2-Play-Shooter

Für welche Helden sich die Spieler in "Overwatch 2" besonders häufig entscheiden, verriet Aaron Keller von Blizzard Entertainment. Die Heroes mit der höchsten Gewinnrate sind es schon mal nicht.

Die stärksten Helden sind nicht unbedingt die beliebtesten. Darauf verweist Game Director Aaron Keller in seinem neuesten Blogbeitrag.

Bei den Supportern werden Ana, Kiriko und Mercy am häufigsten ausgewählt. Lediglich auf Bronze und Silber ist Moira noch beliebter als die drei.

Geht es um die Gewinnrate, dann ist Brigitte in dieser Season der stärkste Supporter – mit Ausnahme der Top 500. Dort steht Zenyatta ganz oben. Kiriko sowie Moira gewinnen wiederum nur 45 Prozent ihrer Matches.

Tatsächlich greifen nur relativ wenige Spieler zu Brigitte. Auf der anderen Seite hat Kiriko eine niedrige Gewinnrate, obwohl sie in der Community so gut ankommt.

Nun die Tanks: Hier gibt es momentan praktisch gar keinen schlechten Helden. Die höchste Siegquote hat Reinhardt zu verbuchen, der zwischen Bronze und Platin 58 Prozent der Runden für sich entscheidet. Erst ab Master übernimmt Sigma die Spitze, ist unter den letzten 500 Spielern zu 55 Prozent erfolgreich. Ebenfalls gut dabei sind Winston und Zarya, während Roadhog sich etwas schwer tut.

Der rollende Hamster spaltet die Meinungen

Ein großes Thema ist momentan Wrecking Ball. Manche halten ihn für overpowered, andere für noch ausgeglichen. In den meisten Ranked-Klassen gehört er jedenfalls zu den vier stärksten Tanks. Die Siegrate beträgt 51 bis 55 Prozent. Am häufigsten wählen ihn die Spieler in der Top 500. Ob hier früher oder später Änderungen folgen, ist noch offen. Das Entwicklerteam behält ihn auf jeden Fall im Auge.

Wie sieht es bei den Damage Dealern aus? Mit Season 3 scheint Cassidys Zeit angebrochen zu sein. Mittlerweile ist der Revolverheld am gefragtesten und führt auf jeder Ranking-Stufe. In der Top 500 liegt er gleichauf mit Tracer. Tatsächlich haben etwa 30 Prozent aller Matches einen Cassidy auf beiden Seiten! Übrigens haben Pharah, Widowmaker und Tracer ebenfalls an Beliebtheit gewonnen.

Am erfolgreichsten sind in den unteren Stufen Symmetra and Torbjörn. Weiter oben ist die höchste Gewinnquote dafür deutlich besser verteilt.

Abgesehen von Master und darüber hinaus hat Symmetra die beste Rate von allen Helden im Spiel. Am unteren Ende befindet sich Sombra, der in dieser Season aber einen Aufschwung erlebt hat.

Vorerst möchte Blizzard keine Balance-Anpassungen vornehmen. Erst zum Mid-Season-Patch soll es wieder so weit sein, dessen Veröffentlichung am 7. März stattfindet.

