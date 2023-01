Overwatch 2: Spieler kritisieren neuen Widowmaker-Skin als „pay to lose“

„Overwatch 2“ läutet das neue Jahr mit dem Event „Battle for Olympus“ ein. Teil der Aktion sind auch neue Skins, von denen besonders das 20 Euro teure Kostüm des Charakters Widowmaker derzeit in der Kritik steht.

Zu Beginn des neuen Jahres steht derzeit in „Overwatch 2“ ein neues, zeitlich begrenztes Event an. „Battle for Olympus“ ist von der griechischen Mythologie inspiriert und verleiht einigen ausgewählten Helden besondere Kräfte.

Bei dem Event gibt es natürlich auch neue Skins für die Charaktere. Während sich einige der neuen Kostüme durch das Leveln des Battle Passes verdienen lassen, müssen andere jedoch mit Echtgeld gekauft werden. Der 20 Euro teure Skin für Widowmaker steht nun in der Kritik, weil Nutzer damit im Spiel angeblich benachteiligt sind.

Widowmaker-Skin angeblich zu laut

Bei Widowmaker handelt es sich um eine Scharfschützin, die sich möglichst leise über das Spielfeld begeben muss, um ihren Job auszuführen. Einige Spieler beschweren sich nun, dass der neue Skin, der den Charakter in Medusa verwandelt, zu laut ist und die Position von Widowmaker dadurch leicht verraten wird. Bei dem Kostüm ist Widowmaker in eine weiße Tunika gehüllt und trägt einen Kopfschmuck mit Schlangenköpfen.

Kürzlich hat der ehemalige „Overwatch“-Profi Brian „Kephrii“ St. Pierre ein Video gepostet, das den neuen Skin in Aktion zeigt. In dem Clip versteckt sich Kephrii mit dem Medusa-Skin, während ein weiterer Spieler versucht, ihn nur durch die Geräusche der Schlangen zu lokalisieren. Der Schlangen-Kopfschmuck zischt mitunter so laut, dass Schritte übertönt werden und der Charakter leicht gefunden werden kann. Daraufhin stempelten einige Nutzer den Skin als „pay to lose“, „bezahlen um zu verlieren“, ab.

Allerdings teilen nicht alle Spieler diese Meinung. Viele Nutzer meinen, dass sie die Schlangen im Spiel überhaupt nicht wahrnehmen würden. Weitere Nutzer merkten an, dass es bei der Menge an Sound und Audio-Cluster in „Overwatch 2“ sehr schwer sein würde, im Kampfgetümmel die Schlangen herauszuhören. Allerdings sind einige Nutzer verärgert, dass man den Skin nur mit Echtgeld erhalten kann.

