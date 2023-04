Sega: Steht die nächste Milliarden-Dollar-Übernahme bevor?

In der Gaming-Branche könnte die nächste milliardenschwere Übernahme angekündigt werden. Berichten zufolge stehen Sega Sammy Holdings und Rovio Entertainment kurz vor dem Abschluss eines Deals.

In den vergangenen Jahren gab es auf dem Gaming-Markt eine Reihe von Übernahmen. Sony schnappte sich einige Studios, darunter Bungie. Microsoft übernahm mit Bethesda einen Publisher und strebt aktuell den Kauf von Activision Blizzard an. Auch Firmen aus Saudia-Arabien und China investieren zunehmend in den Gaming-Markt.

Und der nächste große Deal könnte in Kürze eingetütet werden: Wie das Wall Sreet Journal berichtet, steht Sega Sammy Holdings kurz vor der Übernahme des „Angry Birds“-Entwicklers Rovio Entertainment, der vorrangig im Mobilebereich tätig ist, aber in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auch auf den PlayStation-Konsolen vertreten ist. Als Beispiel kann „The Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure“ genannt werden, das sich momentan im PSN-Sale befindet.

Das Geschäft im Wert von etwa einer Milliarde Dollar könnte Anfang nächster Woche besiegelt werden, berichtet das Wall Street Journal, vorausgesetzt, dass die Gespräche nicht scheitern oder sich in die Länge ziehen. Davon sollen den Redakteuren Personen berichtet haben, die mit der Angelegenheit vertraut seien.

So reagiert Sega auf das Gerücht

Sega reagierte zügig auf die jüngsten Berichte und ließ über einen Sprecher mitteilen: „Es wurde noch keine formelle Entscheidung bezüglich eines Geschäfts getroffen. Sega überlegt weiterhin, wie es seinen Unternehmenswert am besten steigern kann.“

Der Kauf von Rovio Entertainment könnte für Sega eine lohnenswerte Sache sein. Immer mehr Unternehmen streben in den Mobilebereich hinein, da dort Milliarden Menschen angesprochen werden können, die sich für Videospiele interessieren.

Und die Zielgruppe wächst, wie unter anderem ein Blick auf den deutschen Spielemarkt verdeutlicht: So sollen fast 60 Prozent der Deutschen spielen, die meisten vermutlich mit dem Smartphone in der Hand. Entsprechend sind In-App- und In-Game-Käufe die größten Umsatztreiber.

Auch Microsoft hat es mit dem Kauf von Activision Blizzard nicht zuletzt auf die King-Sparte abgesehen, die erfolgreiche Mobile-Spiele im Portfolio hat. Dem Xbox-Unternehmen schwebt eine Zukunft vor, in der über Konsolen, Cloud, Smartphones und PCs Milliarden Spieler in das Xbox-Universum geholt werden können.

Ob der Deal zwischen Sega und Rovio Entertainment zustande kommt oder auch nicht, werden wir wohl in den kommenden Tagen erfahren. Fest steht aber auch: Bereits im Januar hatte Playtika einen Vorschlag zur Übernahme von Rovio Entertainment für rund 800 Millionen Dollar angekündigt. Doch diese Gespräche wurden Ende März ohne eine Übernahme beendet.

