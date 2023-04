Risk of Rain 2: In Kürze auch für die PS5? Altersfreigabe liefert Hinweis

Risk of Rain 2:

Allem Anschein nach bereitet Gearbox die offizielle Ankündigung von "Risk of Rain 2" für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S vor. Dies deutet eine aktuelle Alterseinstufung durch die europäische PEGI an.

"Risk of Rain 2" wurde offenbar für die aktuelle Konsolen-Generation optimiert.

Bereits im Sommer 2019 veröffentlichte der Publisher Gearbox den Shooter „Risk of Rain 2“ für die PlayStation 4 und die Xbox One. Aktuellen Berichten zufolge dürfen wir uns in Kürze auf ein umfangreiches technisches Upgrade für die aktuelle Konsolen-Generation freuen.

Wie sich einer aktuellen Alterseinstufung durch die europäische Pan-European Game Information (kurz: PEGI) entnehmen lässt, wird „Risk of Rain 2“ nämlich auch für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Da eine offizielle Ankündigung durch Gearbox noch aussteht, bleibt abzuwarten, welche technischen Verbesserungen auf den aktuellen Konsolen geboten werden.

Wir können aber wohl von den üblichen Optimierungen in Form einer verbesserten Grafik, einer höheren Auflösung oder einer Darstellung in 60 Bildern die Sekunde ausgehen.

Überlebt auf einem fremden Planeten

Wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielerinnen und Spielern steht ihr in „Risk of Rain 2“ vor der Aufgabe, von einem chaotischen fremden Planeten zu entkommen, indem ihr euch einen Weg durch Horden tödlicher Gegner bahnt. Im Zuge eures Abenteuers kombiniert ihr eure Beute zu mächtiger Ausrüstung und macht so regen Gebrauch vom Potenzial eures Charakters.

Für den nötigen Widerspielwert sorgen laut offiziellen Angaben mehr als 110 unterschiedliche Gegenstände sowie die zufällig generierten Herausforderungen. „Kämpfe dich bis zum finalen Boss vor und entkomme, oder lauf einfach weiter, um zu sehen, wie lange du überleben kannst. Ein einzigartiges Skalierungssystem sorgt dafür, dass du und deine Feinde während des Spiels einfach immer stärker werden können“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Je mehr Gegenstände du sammelst, desto brisanter kombinieren sich ihre Effekte, und einige davon sind ziemlich überraschend. Je mehr Gegenstände du findest, desto mehr der Geschichte (und Strategie) entdeckst du in den Logs.“

Die PlayStation 4-Version von „Risk of Rain 2“ kann im PlayStation Store aktuell zum Angebotspreis von 6,24 Euro heruntergeladen werden, was ebenfalls für eine baldige Ankündigung der Current-Gen-Umsetzung spricht.

