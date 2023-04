Horizon Forbidden West Burning Shores: So findet ihr alle Luftaufnahmen – Guide, Tipps

Die Brennenden Küsten in "Horizon Forbidden West: Burning Shores" bergen allerlei Geheimnisse, unter anderem einige Luftaufnahmen. In unserem Guide helfen wir euch dabei, sie alle aufzuspüren.

Verstreut über die Brennenden Küsten könnt ihr mit Aloy in „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ allerlei neue Dinge entdecken. Dazu zählen natürlich auch einige Sammelgegenstände sowie ein paar Geheimnisse, etwa die verstreuten Luftaufnahmen. Hiervon gibt es im PlayStation 5-exklusiven DLC insgesamt sechs Stück, die darauf warten, von euch gefunden zu werden. Wir verraten euch in unserem kleinen Guide, wie ihr sie alle bekommen könnt.

Bevor ihr eine Luftaufnahme einsammeln könnt, müsst ihr jedoch erst etwas anderes finden und zwar eine dazugehörige Box. Diese enthüllt anschließend die Koordinaten und verrät euch mittels eines Flugpfades, wo ihr die Objekte der Begierde auflesen könnt.

Luftaufnahme Nr. 1

Im Osten der Spielwelt könnt ihr zwei Lavaströme entdecken, die ins Meer münden. An dieser Stelle befinden sich zudem einige versunkene Ruinen. Wenn ihr euch von den Lavaströmen aus in südliche Richtung bewegt, kann Aloy in der Nähe einiger Ruinen, die ein kleines Stück vom Strand entfernt liegen, einen Hinweis entdecken. Haltet sicherheitshalber mit eurem Fokus Ausschau, um das Signal nicht aus den Augen zu verlieren.

Sobald alles erledigt ist, könnt ihr mit eurer Flugmaschine dem vorgegebenen Pfad entlangfliegen. Die Route wird euch zum Pangäa-Park führen. Den dort befindlichen Turm müsst ihr zuvor unbedingt ausgeschaltet haben, ansonsten werdet ihr die Luftaufnahme nicht bekommen können.

Luftaufnahme Nr. 2

Wieder zurück zu den zuvor erwähnten Lavaströmen: Um die nächste Luftaufnahme einsacken zu können, müsst ihr euch von diesen aus gesehen nach Westen auf die dort befindliche kleine Insel bewegen. Ihr müsst fast bis ganz nach links gehen, zu einer kleinen Lichtung im Wald.

An diesem Ort findet ihr einen weiteren Hinweis in einer Ruine und danach müsst mit eurer Flugmaschine wieder einen kleinen Ausflug in „Burning Shores“ unternehmen. Doch Achtung: Ihr werdet auf eurer Runde einigen Maschinenwesen ziemlich nahe kommen und falls es blöd laufen sollte, könnten sie euch angreifen.

Luftaufnahme Nr. 3

Anschließend geht unsere kleine Rundtour durch den „Horizon Forbidden West“-DLC im Norden des Spielgebiets weiter. Genauer ein Stück im Nordwesten eurer letzten Luftaufnahme. Schaut euch hierfür ein bisschen genauer um. Bei einer Klippe neben einem Wasserfall solltet ihr fündig werden und denkt daran: Aloys Fokus hilft euch. Der Hinweis wird jedoch von einem durchaus hartnäckigen Gegner bewacht, den ihr zunächst ausschalten solltet.

Achtung: Bei uns kam es leider vor, dass Aloy mit der Kiste nicht richtig interagieren konnte und deshalb das anschließende Event nicht getriggert wurde!

Was anschließend folgt, solltet ihr dieses Problem nicht haben, kennt ihr inzwischen, denn nun müsst ihr einen kleinen Rundflug machen, um die nächste Luftaufnahme zu erhalten.

Luftaufnahme Nr. 4

Jetzt geht es in den Nordwesten der Brennenden Küste, wo ein großer Lavastrom im Meer mündet. Ein kleines Stück südlich davon befindet sich eine Insel. Um einen weiteren Hinweis zu finden, müsst ihr euch ein kleines Stück östlich vom Zentrum des Eilands umschauen. Dort solltet ihr einen Turm finden.

Um den Hinweis an euch nehmen zu können, muss Aloy den Turm genauer erkunden. Hierbei kann euch eure Flugmaschine helfen, denn ohne sie könnt ihr nicht ins Innere des Turms gelangen. Ist das geglückt, könnt ihr mal wieder eine kleine Spritztour mit eurem Transportmittel machen.

Luftaufnahme Nr. 5

Nun habt ihr es fast geschafft: Die fünfte Luftaufnahme ist im Westen des Spielgebiets, in der Nähe eines Lagerfeuers. Allerdings könnt ihr das Gebäude, in dem der Hinweis versteckt ist, nicht betreten, da ein heftiger Sturm über der kleinen Insel tobt. Um diesen zu beseitigen, müsst ihr in die Gewitterwolke hineinfliegen und dort einen Sturmvogel finden sowie herauslocken. Anschließend müsst ihr ihn besiegen, doch dieser Gegner hält einiges aus.

Wenn ihr das Maschinenwesen ausgeschaltet habt, könnt ihr euch im Areal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. In einem zuvor verschlossenen Gebäude ist der besagte Hinweis. Nachdem ihr diesen gefunden habt, könnt ihr euch einmal mehr auf den Rücken eurer Flugmaschine schwingen und loslegen.

Luftaufnahme Nr. 6

Sobald ihr die ersten fünf Luftaufnahmen gefunden habt, wird die finale sechste auf eurer Karte markiert. Das letzte Objekt der Begierde befindet sich im Zentrum der „Horizon Forbidden West: Burning Shores“-Map. Begebt euch einfach nur dorthin und folgt der Spur. Als Belohnung erhaltet ihr eine Trophäe für eure Mühen.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Solltet ihr auch bei der Suche nach den übrigen Sammelgegenständen im PS5-exklusiven DLC ein paar Tipps benötigen, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel zum Action-RPG.

Hat euch die Suche nach den Luftaufnahmen in „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ Spaß gemacht?

