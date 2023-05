DREDGE: Roadmap veröffentlicht – das sind die kommenden Inhalte

Wem das Indie-Spiel „DREDGE“ gut gefallen hat, darf sich schon mal auf weitere Inhalte freuen. Der Producer von Black Salt Games kündigte heute nämlich drei Gratis-Updates und ein DLC-Abenteuer an.

Das erste Update kommt schon diesen Monat. Es enthält neue Funktionen für die Map, zum Beispiel Kartenmarkierungen. Hiermit stehen euch bunte Symbole zur Auswahl, die Gefahren und Ähnliches veranschaulichen. Ebenfalls dabei sind Bugfixes und Balance-Anpassungen.

Mit dem darauffolgenden Update führen die Entwickler gleich zwei neue Spielmodi ein: Einer davon ist der Passiv-Modus, der sich an gemütliche Spieler richtet. Viele Monster greifen euer Fischerboot hier nicht an, wodurch ihr euch aufs Angeln und Erkunden konzentrieren könnt. Modus Numero zwei ist der Fotomodus, wofür sogar einige neue Meereskreaturen hinzustoßen. Zudem gibt es einen neuen Charakter. Dank einer Verknüpfung mit der Screenshot-Sharing-Funktion von PlayStation können Aufnahmen übrigens gleich geteilt werden.

Im letzten Update stecken Bootsanpassungen, wozu Farbschemen und Flaggen zählen. Weitere Infos sind vorerst nicht bekannt, sollen aber im Laufe des Jahres herausgegeben werden.

Nur der DLC kostet etwas

Nach den Gratis-Updates folgt noch eine kostenpflichtige Erweiterung. Hier dreht sich alles um die mysteriöse Ironhaven Corporation, die eine Bohranlage in der Umgebung aufbauen möchten. Was sie damit genau vorhaben, ist nicht bekannt. Ihr dürft jedenfalls neue Materialien sammeln, neue Charaktere treffen, neue Ausrüstung herstellen und weitere Fische fangen.

„DREDGE“ kostet im PlayStation Store 24,99 Euro. Es ist am 30. März für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erschienen. Wie ihr im oberhalb verlinkten Artikel nachlesen könnt, konnte das Indie-Abenteuer in der Presse gut abschneiden.

