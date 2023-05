Final Fantasy XVI: Gameplay-Clips zeigen das Kampfsystem, Fähigkeiten und die Eikos

Im kommenden Monat kehrt Square Enix‘ langlebige Rollenspielserie mit „Final Fantasy XVI“ zurück und verspricht laut offiziellen Angaben eine spannende und düstere Story-Erfahrung.

Um uns die Wartezeit bis zum Release von „Final Fantasy XVI“ im Juni ein wenig zu versüßen, stellte Square Enix Japan einen Schwung frischer Gameplay-Clips zur Verfügung. Diese stammen aus der japanischen Version des Rollenspiels und ermöglichen euch einen Blick auf verschiedene Elemente von „Final Fantasy XVI“.

Präsentiert werden unter anderem das Kampfsystem, die Unterstützung durch eure Gruppenmitglieder oder der Einsatz der Eikos genannten magischen Wesen. Auch einen kurzer Blick auf das Fertigkeiten-Menü wird uns ermöglicht.

Über Valisthea bricht die Dämmerung herein

In „Final Fantasy XVI“ verschlägt es uns in die magische Welt von Valisthea, die sich mit einer nahenden Finsternis konfrontiert sieht. Jahrhundertelang strömten die Menschen laut der offiziellen Beschreibung der Geschichte zu den Mutterkristallen, um ihren Segen zu empfangen: Eine reiche Menge an Äther, die das Wirken von Magie ermöglicht und in Valisthea als Grundlage allen Lebens fungiert.

„Nun, da der Äther droht zu versiegen und das unbewohnbare Tote Land sich weiter ausbreitet, nimmt der Kampf um die letzten Strahlen des kristallenen Lichts immer verzweifeltere Züge an. Doch in diesen Zeiten der nahenden Finsternis gibt es jene, die glauben, dass das Erbe der Kristalle das Schicksal der Menschheit lange genug geprägt hat“, führen die Entwickler von Square Enix zur Handlung aus.

Ihr übernehmt in „Final Fantasy XVI“ die Kontrolle über den Protagonisten Clive Rosfield, den erstgeborenen Sohn des Großherzogs von Rosaria, von dem alle erwarteten, dass er die Flammen des legendären Phönix erben und als dessen Dominus erwachen würde. Allerdings gipfelte Clives ambitionierte Karriere durch die Hand der mächtigen Esper Ifrit in einer Tragödie, was Clive auf einen dunklen und gefährlichen Weg der Rache führte.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5.

