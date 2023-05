UK-Charts: Neueinsteiger sichert sich die Spitze – Die Top 10 in der Übersicht

Pünktlich zum Start in die neue Woche stehen die aktuellen britischen Software-Charts zur Ansicht bereit. Wenig überraschend platzierte sich mit "Star Wars Jedi: Survivor" ein Neueinsteiger an der Spitze der Charts.

Nachdem uns gestern die Meldung erreichte, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ in Großbritannien einen erfolgreichen Start hinlegte, stehen ab sofort die aktuellen Software-Charts aus dem Vereinigten Königreich bereit.

Diese beziehen sich auf die Verkaufswoche vom 24. bis zum 29. April 2023 und berücksichtigen wie gehabt nur die Absätze über den britischen Einzelhandel. Der Platz an der Spitze ging in der vergangenen Woche wenig überraschend an „Star Wars Jedi: Survivor“, das nach „Hogwarts Legacy“ den zweiterfolgreichsten Retail-Start des Jahres hinlegte.

82 Prozent der Verkäufe im britischen Einzelhandel entfielen auf die PS5-Fassung, während die Xbox Series X 18 Prozent beisteuerte. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass Xbox-Besitzer auf der Insel laut Marktforschern öfter zu Download-Versionen greifen als PS5-Spieler.

Auch aufgrund der Tatsache, dass bei der günstigen Xbox Series S auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde.

Verkaufszahlen von Minecraft Legends und Advance Wars brechen ein

Auf dem zweiten Platz der Charts fand sich das von den Dambuster Studios entwickelte Zombie-Spektakel „Dead Island 2“ ein, dessen Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 45 Prozent zurückgingen. Auf den weiteren Plätzen folgen mehrere alte Bekannte in Form von Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“, Nintendos Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ oder des magischen Open-World-Abenteuers „Hogwarts Legacy“.

Ebenfalls mit rückläufigen Absatzzahlen hatte der Strategie-Titel „Minecraft Legends“ zu kämpfen, dessen Absätze im britischen Einzelhandel um 62 Prozent einbrachen. Dadurch reichte es nach Platz 3 in der Launchwoche dieses Mal nur noch zu Platz 8. Komplett aus den Top 10 verabschiedete sich „Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp“ mit einem Absatzminus von 70 Prozent und Platz 17.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche in der Übersicht.

UK-Charts: Die Top 10 der Woche vom 24. bis zum 29. April 2023

1. Star Wars Jedi: Survivor

2. Dead Island 2

3. FIFA 23

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Hogwarts Legacy

6. Super Mario Odyssey

7. Minecraft (Switch)

8. Minecraft Legends

9. Call of Duty: Modern Warfare 2

10. Resident Evil 4 Remake

Quelle: GamesIndustry.biz

