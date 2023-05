Star Wars Jedi Survivor: Starker Launch in UK – Nur dieser Titel startete 2023 erfolgreicher

Ende der vergangenen Woche veröffentlichten Electronic Arts und die Entwickler von Respawn Entertainment mit „Star Wars Jedi: Survivor“ den offiziellen Nachfolger zu „Fallen Order“ aus dem Jahr 2019.

Wie Christopher Dring, der Leiter von GamesIndustry.biz, berichtet, legte der Nachfolger in Großbritannien nicht weniger als den zweitgrößten Retail-Launch des Jahres 2023 hin. Während „Star Wars Jedi: Survivor“ das im März veröffentlichte Remake zu „Resident Evil 4“ schlagen konnte, musste sich das neue Abenteuer von Cal Kestis lediglich dem erfolgreichen Fantasy-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ geschlagen geben.

Weiter führte Dring aus, dass wir es mit dem achtstärksten Start eines „Star Wars“-Titels in der Geschichte des britischen Retail-Markts zu tun haben.

Doch wie schlägt sich „Star Wars Jedi: Survivor“ im Vergleich mit dem Vorgänger? Diesbezüglich führte Dring aus, dass die britischen Retail-Zahlen zum Launch im Vergleich mit „Fallen Order“ um 35 Prozent zurückgingen. Laut Dring macht dieser Vergleich allerdings nur wenig Sinn, da die Anzahl der Spielerinnen und Spieler, die beim Kauf auf den digitalen Vertrieb setzen, in den vergangenen Jahren deutlich anstieg.

Auch wenn die internationalen Reviews alles in allem von einem gelungenen Nachfolger sprechen, hatte „Star Wars Jedi: Survivor“ zum Release mit diversen technischen Problemen und Fehlern zu kämpfen. Wie die Entwickler von Respawn Entertainment versprachen, sollen diese so schnell wie möglich mit Updates behoben werden.

Unter anderem klagte die Community über einen kritischen Bug, der im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass ihr euer Abenteuer nicht mehr fortsetzen könnt und daher ein neues Spiel beginnen müsst. Darüber hinaus zeichnete sich ab, dass hinsichtlich der technischen Umsetzung ebenfalls noch Nachholbedarf besteht. Hier ging aus Performance-Analysen hervor, dass ihr „Survivor“ am besten im Qualitäts-Modus spielen solltet, um die technisch beste Erfahrung zu erhalten.

„Star Wars Jedi: Survivor“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Star Wars Jedi: Survivor UK physical sales are 35% lower than what Fallen Order managed… of course, digital has accelerated since then. It’s still the second biggest game launch of the year (behind Hogwarts, but ahead of Resi 4), and the 8th biggest physical Star Wars launch

— Christopher Dring (@Chris_Dring) April 30, 2023