Star Wars Jedi Survivor: Verheerender Bug zwingt euch, ein neues Spiel zu starten

Zwar kann „Star Wars Jedi: Survivor“ an sich überzeugen, doch der technische Zustand ist überhaupt nicht zufriedenstellend. Besonders auf dem PC sorgt die Performance für Ärger, weshalb nur 50 Prozent der Steam-Bewertungen positiv sind.

Zu den bisherigen Problemen hat sich jetzt ein fataler Bug hinzugesellt: Ein Reddit-Nutzer namens Weird_Cantaloupe2757 entdeckte einen „großen spielzerstörenden Fehler“. Er kann auftreten, sobald ihr die Kammer der Dualität auf Koboh abgeschlossen habt. Nachdem ihr den Aufzug verlässt, könnt ihr an einem Meditationspunkt ruhen. Wenn ihr hier sterbt, geht es zurück in die Kammer – ohne aussteigen zu können.

Weder die Schnellreise ist am genannten Meditationspunkt verfügbar noch öffnet sich der Aufzug. Diesen Fehler könnt ihr also nur beheben, indem ihr ein neues Spiel startet! Den Spielstand neu laden reicht nicht aus.

Kann wohl auf jeder Plattform auftreten

Dem erwähnten Nutzer ist das auf der PlayStation 5 passiert. Andere schreiben jedoch, dass dieser Bug auch auf der Xbox Series auftreten kann.

Ein Spieler im verlinkten Reddit-Thread wünscht sich aus solchen Gründen eine Reihe an Autosaves statt nur einem einzigen. So könnte man immer wieder zu einem früheren Speicherpunkt zurückkehren. Im Endeffekt darf es schwerwiegende Fehler wie diesen aber überhaupt nicht geben, weshalb mancher User an einer durchgeführten Qualitätskontrolle zweifelt.

Respawn Entertainment, der zuständige Entwickler, hat sich dazu noch nicht geäußert. Wir wissen aktuell nur: In den kommenden Wochen sollen mehrere Patches erscheinen, die möglichst viele Bugs beseitigen.

Der Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist am 28. April für PS5, Xbox Series X/S und PC herausgekommen. Habt ihr das Action-Adventure noch nicht gekauft, wäre es ratsam, aufgrund des aktuellen Zustandes noch etwas zu warten.

