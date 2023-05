Atomic Heart: Mundfish teasert ersten DLC mit Release-Zeitraum an

"Atomic Heart" soll in den kommenden Monaten mehrere Erweiterungen erhalten. Der erste DLC wurde inzwischen mit einem Teaser-Trailer vorgestellt. Er verrät grob, wohin die Reise führt.

„Atomic Heart“ ist für den russischstämmigen Entwickler Mundfish ein großer Erfolg. Und auch der Publisher Focus Entertainment scheint mit den bisherigen Verkäufen zufrieden zu sein. Im vergangenen April hieß es, dass die finanziellen Erwartungen übertroffen wurden.

Mit der reinen Veröffentlichung des Shooters ist allerdings nicht Schluss. Erweiterungen sollen den Spielspaß ausbauen. Und der erste DLC zeigt sich heute in einem Teaser-Trailer, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist.

Allzu viel gibt der Teaser mit seiner Laufzeit von nur 20 Sekunden nicht preis. Aber immerhin macht er deutlich, dass sich Spieler auf eine DLC-Veröffentlichung im Sommer einstellen können. Bis zur formellen Ankündigung und Vorstellung der neuen Inhalte wird vermutlich noch der eine oder andere Teaser folgen.

„Die Anlage 3826 hat noch viele unentdeckte Orte… Werft einen Blick auf einen der außergewöhnlichen Orte, die ihr bald im kommenden DLC für Atomic Heart besuchen müsst“, heißt es von offizieller Seite recht allgemein zur kommenden Erweiterung.

Atomic Pass mit weiteren DLC-Plänen

Atomic-Pass-Besitzer werden für den kommenden Download-Zusatz nicht noch einmal zur Kasse gebeten. Nach der Zahlung von 39,99 Euro gewährt er einen pauschalen Zugriff auf die vier geplanten DLC-Erweiterungen, die in den kommenden Monaten erscheinen werden. Die Erweiterungen für „Atomic Heart“ gewähren einen Zugang zu neuen Bereichen in Laboren und umfassen auch neue Waffen, Gegner, Bosse und Skins.

„Atomic Heart“ ist ein Action-Adventure-Shooter, der von Mundfish entwickelt wurde und eine Sowjetunion in einer alternativen Realität thematisiert, wobei Spieler in der Rolle eines Agenten in einer riesigen Fabrik mit einer Reihe von Rätseln, Gefechten und Missionen konfrontiert werden.

Und es scheint, dass die Geschichte auch nach der Veröffentlichung der Erweiterungen nicht beendet ist. Erst kürzlich sprachen die Entwickler von Mundfish recht offen über eine Fortsetzung.

„Atomic Heart“ kam im Februar dieses Jahres für Konsolen und PC auf den Markt. Nachfolgend ist der anfangs erwähnte Teaser-Trailer eingebettet, der einen ersten Blick auf den kommenden DLC gewährt:

