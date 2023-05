The Last of Us: Staffel 1 jetzt auf Blu-ray und DVD vorbestellen

The Last of Us:

Die TV-Serie "The Last of Us" wird noch einmal veröffentlicht - diesmal als Disk-Version. Bei Amazon werden Vorbestellungen angenommen, was für DVD und Blu-ray samt 4K-Version gilt.

„The Last of Us“ ist nicht nur als Videospiel erfolgreich. Die dazugehörige TV-Serie konnte gar Rekorde brechen. Und Spieler sowie Serien-Fans, die keine Lust auf die Streamingversion haben, können bald die klassischen DVDs und Blu-rays in den Laufwerken rotieren lassen.

Auch in Deutschland ist die erste Staffel von „The Last of Us“ mittlerweile auf DVD und Blu-ray samt 4K-Version vorbestellbar. Die Preise reichen von 29,99 Euro bis hin zu 53,99 Euro. Die Veröffentlichung ist für den 20. Juli 2023 vorgesehen.

Aufgrund der Laufzeit von 8 Stunden und 22 Minuten passen die Episoden nicht allesamt auf eine Disk, sodass die erste Staffel auf vier Disks bzw. im Fall der 4K-Version gar auf acht Disks verteilt werden musste.

Wer weiterhin die Streamingversion vorzieht, wird bei Amazon Prime* bereits ab 21,99 Euro fündig, wobei es für diesen Betrag nur die SD-Version gibt. Die HD-Version der gesamten ersten Staffel kostet als Streamingversion 25,99 Euro. Folge 1 kann für 2,49 Euro (SD) bzw. 2,99 Euro (HD) gekauft werden.

Die Premiere von „The Last of Us“ fand am 16. Januar 2023 auf HBO und einen Tag später hierzulande auf WOW statt. Es folgten acht weitere Episoden, die bis zum 13. März 2023 ihr Debüt feierten.

Erst kürzlich kam die Meldung auf, dass „The Last of Us“ in Europa die meistgeschaute HBO-Serie ist und die Abozahlen steigen ließ. Es ist ein Erfolg, der offenbar einen Beitrag dazu leistete, dass inzwischen weitere Staffeln grünes Licht bekamen.

Wann genau die nächste Staffel von „The Last of Us“ an den Start gehen wird, ist noch offen. Fest steht aber, dass die Ereignisse des zweiten Videospiels thematisiert werden sollen, die jüngsten Aussagen von Craig Mazin zufolge nicht in eine einzige Staffel passen. Das heißt, „The Last of Us“ wird die Fans noch eine ganze Weile begleiten.

„The Last of Us“ spielt wie die Spielvorlage in einer postapokalyptischen Welt, die von einer Infektion heimgesucht wurde, die aus Menschen aggressive Kreaturen macht. Die Geschichte folgt den Charakteren Joel und Ellie, die sich auf eine Reise durch diese gefährliche Welt begeben, um zu überleben und ein Heilmittel zu finden.

