Trackmania: Der Termin des Free-to-Play-Rennspiels steht fest

Das Rennspiel "Trackmania" wird in Kürze als Free-to-Play-Titel auf die Konsolen kommen. Den offiziellen Termin hat Ubisoft heute bekanntgegeben.

Ubisoft und der verantwortliche Entwickler Nadeo haben einen offiziellen Erscheinungstermin für das kommende Rennspiel „Trackmania“ bekanntgegeben. Demnach wird der Free-to-Play-Titel ab dem 15. Mai 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und Luna erscheinen. Dabei werden die Entwickler auch eine Crossplay- sowie Cross-Progression-Unterstützung bieten.

Könnt ihr die Bestzeiten aufstellen?

Bei „Trackmania“ handelt es sich um ein modernes Remake des Klassikers „Trackmania Nations“. Sowohl alleine als auch im Mehrspieler kann man saisonale Kampagnen spielen und sich Medaillen und Trophäen verdienen. Darüber hinaus kann man sich in regionalen sowie weltweiten Ranglisten unter Beweis stellen.

Im stündlich aktualisierenden Arcade Channel kann man eine Vielzahl an Strecken erleben, die von den Spielern erschaffen wurden. Schließlich beinhaltet das Rennspiel einen leicht zu bedienenden Streckeneditor, einen Skin-Editor sowie einen Replay-Editor, in denen man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann.

Darüber hinaus kann man sich wöchentlich in der Nations League gegen Spieler aus aller Welt messen und das eigene Land zum Sieg führen. Dementsprechend wird man sich in die überaus rasanten Rennen stürzen und neue Bestzeiten in den Asphalt brennen können.

Damit wir bereits einen weiteren Eindruck von der Konsolenumsetzung von „Trackmania“ erhalten, haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer bereitgestellt.

