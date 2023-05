PlayStation VR2: PS5-Headset ab sofort im Handel erhältlich

Da im neusten Geschäftsbericht von Sony kaum ein Wort über PlayStation VR2 verloren wurde, scheint es, dass die Verkäufe der PS5-Hardware noch nicht in einem mitteilungswürdigen Bereich angelangt ist. Eine der größten Hürden wird in Zeiten einer enormen Inflation der Preis sein. Aber auch der zunächst auf PlayStation Direct beschränkte Verkauf dürfte den einen oder anderen Spontankauf verhindert haben.

Die Zeit des Exklusivverkaufs ist allerdings vorbei. Wie Sony schon Ende des vergangenen Monats bekanntgab, sind Interessenten ab Mitte Mai in der Lage, ihr Exemplar von PlayStation VR2 bei einem anderen Händler ihres Vertrauens zu erwerben. Inzwischen landete die Hardware bei Media Markt, Saturn und Co und kann dort ganz regulär erworben werden.

Kommt eine inoffizielle Preissenkung?

Derzeit sieht es nicht danach aus, dass der Verkauf über den Handel zu ersten Preisnachlässen führt. Stattdessen wird PlayStation VR2 für den üblichen Betrag von 599,99 Euro vertrieben. 649,99 Euro werden beim Kauf des PSVR2-Bundles mit „Horizon Call of the Mountain“ fällig. Es ist allerdings denkbar, dass in den kommenden Wochen oder Monaten der eine oder andere Preisnachlass aktiviert wird.

Während PlayStation VR2 von zahlreichen Spielen unterstützt wird, mangelt es mit wenigen Ausnahmen noch an wirklich zugkräftigen System-Sellern. „The Walking Dead Saints & Sinners“ kommt bei vielen Spielern gut an und auch der VR-Support von „Gran Turismo 7“ gehört zu den Highlights, während „F1 23“ auf den Support des PS5-Headsets verzichtet.

Im PlayStation Store am häufigsten verkauft wurden im vergangenen Monat die PSVR2-Spiele „Pavlov“, „Creed: Rise to Glory“ und „Kayak VR: Mirage“, wie die kürzlich veröffentlichten PSN-Charts offenbarten.

Auf der technischen Seite kann PlayStation VR2 durchweg punkten. Zu den Features der Hardware gehören die 4K-Auflösung, das Eytracking inklusive Foveated Rendering, das Inside-Out-Tracking, das eine externe Kamera unnötig macht, die Durchlassansicht und weitere Features wie das Rumble-Feedback.

PlayStation VR2 kam im Februar 2023 auf den Markt. Für die Nutzung wird zwingend eine PS5 benötigt, die mittlerweile uneingeschränkt im Handel erhältlich ist. Selbst die ersten Preisnachlässe gab es bereits.

