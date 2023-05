F1 23: Keine PSVR2-Version, aber ein Gameplay-Deep-Dive

Nachdem „F1 23“ Anfang des Monats samt Termin für Konsolen und PC angekündigt wurde, folgte heute ein Gameplay-Deep-Dive. So zeigt ein unten eingebettetes Video, was Spieler in diesem Jahr vom Gemeinschaftswerk des Entwicklers Codemasters und des Publishers Electronic Arts erwarten können.

Zudem gingen die beiden Unternehmen grob auf die Features und Verbesserungen ein, die ein Teil von „F1 23“ werden. Insgesamt werden ein besseres Fahrverhalten und Handling versprochen, was die Spieler sofort bemerken sollen.

Unter anderem wurden die Physikberechnungen für den Reifenschlag und die Interaktion mit der Trägheit des Fahrzeugs aktualisiert, während die Art und Weise, wie der Motor jedes Fahrzeugs sein Drehmoment abgibt, mit progressiveren Schritten in Abhängigkeit von Gang und Gaspedal verfeinert wurde.

Zudem werden Oberflächen auf der Strecke wie Kerbs und Bodenwellen deutlich ausgeprägter wirken, was laut Hersteller für ein realistischeres Erlebnis sorgt. Und dank der Precision Drive-Controller-Technologie sollen Gamepad-Spieler bei jeder Lenkeingabe eine höhere Genauigkeit bemerken, was sich der offiziellen Beschreibung zufolge in verschiedenen Situationen bemerkbar macht.

Hinzu kommen mit „F1 23“ die 35 Prozent-Distanz, die Rückkehr der roten Flaggen sowie die Einführung der neuen Strecken Las Vegas Street Circuit in Nevada und Losail International Circuit in Doha (Katar).

Schlechte Nachricht für PSVR2-Besitzer

Rennspiele und PlayStation VR2 sind perfekt füreinander geschaffen, wie „Gran Turismo 7“ in diesem Jahr unter Beweis stellte. Damit wird ein Fahrgefühl erreicht, das mit den herkömmlichen Spielerfahrungen kaum umsetzbar ist. Für PS5-Spieler von „F1 23“ gibt es allerdings eine schlechte Nachricht.

In einem Statement gegenüber Mixed News ließ Electronic Arts verlauten, dass „F1 23“ keine Unterstützung für PlayStation VR2 bieten wird. Das heißt, Spieler, die den Titel in der virtuellen Realität erleben möchten, müssen zur PC-Version greifen und gleichzeitig ein passendes VR-Headset besitzen.

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob Codemasters die PSVR2-Unterstützung später in das Spiel einbauen wird. Doch im Moment sieht es so aus, als ob PCVR-Spieler die einzigen sein werden, die von einem solchen Modus profitieren.

„F1 23“ erscheint am 16. Juni 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Nachfolgend kann der anfangs erwähnte Gameplay-Deep-Dive angeschaut werden.

