PlayStation VR2: Survival-Horrorspiel für PS5-Headset veröffentlicht

Fans von VR-Spielerfahrungen können sich ab sofort in ein Virtual-Reality-Survival-Horrorspiel namens „Organ Quarter“ stürzen. Es ist auf dem PC zwar schon ein alter Hut, kann aber fortan auch im PlayStation Store für das PS5-Headset PlayStation VR2 erworben werden. Dabei werden überschaubare 20,99 Euro fällig.

Für die Veröffentlichung zeichnen sich der Publisher Amata Games und der Entwickler Outer Brain verantwortlich, die mit dem Titel schon 2017 auf Steam durchstarten konnten, wo das VR-Spiel „sehr positiv“ aufgenommen wurde.

Auf Metacritic schrieb 2020 wiederum ein User: „Es gibt kein anderes Spiel wie dieses in der VR. Es ist das ultimative Survival-Horror-Spiel in VR. Ein Muss für jeden, der Survival-Horror der alten Schule liebt (Silent Hill, Resident Evil). Zögert nicht, dieses Spiel zu kaufen, wenn ihr auf Horrorspiele steht.“

Hommage an Survival-Horror-Erfahrungen der 90er Jahre

„Organ Quarter“ ist ein Virtual-Reality-Survival-Horrorspiel, mit dem sich die Entwickler auf die Stärken des Genres konzentrieren wollten. Dazu gehören labyrinthische Umgebungen, Ressourcenmanagement und allerlei Rätsel. Als Hommage an die langsamen, methodischen Survival-Horror-Erfahrungen der 90er Jahre sollen Spieler eine „fesselnde Albtraumwelt“ erkunden und ein intimes Horror-Erlebnis genießen.

Dabei können sich Besitzer von PlayStation VR2 auf einige Verbesserungen und Anpassungen einstellen: Die PS5-Version von „Organ Quarter“ bietet laut Hersteller „ein noch besseres Spielerlebnis mit einzigartigen PlayStation VR2-Funktionen wie dem haptischen Feedback des PlayStation VR2 Sense-Controllers und den Vibrationen des Headsets“.

Darum geht es in „Organ Quarter“: Als Spieler sollt ihr herausfinden, was das Orgelviertel in Atem gehalten und verdreht hat. Denn in den Wochen und Monaten, in denen der Hauptcharakter in der Wohnung isoliert war, ist etwas mit der Stadt passiert.

„Alles ist von einer Krankheit verdreht worden, die vielleicht ein Motiv hat, vielleicht aber auch nicht. Erkunde eine Stadt, die sich in ein Ödland und einen Body-Horror-Albtraum verwandelt hat, voller surrealer Rätsel und grotesker Wesen“, heißt es dazu.

Wer bisher noch nicht im Besitz von PlayStation VR2 ist und vielleicht auf ein attraktiveres Händlerangebot wartet, kann in Kürze auch jenseits von PlayStation Direct fündig werden. So gab Sony kürzlich bekannt, dass der Verkauf ausgedehnt wird.

