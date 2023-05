Walkabout Mini Golf für PS5: PSVR2-Launch steht bevor – Trailer und Infos

Nachdem es um PlayStation VR2 in den vergangenen Wochen eher ruhig wurde und Spieler auf den einen oder anderen AAA-Titel warten, der die Möglichkeiten der neuen Hardware voll ausreizt, steht die Veröffentlichung eines neuen Minispiels bevor, wobei sich die Bezeichnung „Mini“ vorrangig auf die thematisierte Sportart bezieht

„Walkabout Mini Golf“ erscheint in der kommenden Woche für PlayStation VR2 und kann im PlayStation Store bereits in die Wunschliste gepackt werden. Gefeiert wird die nahende Veröffentlichung mit einem Trailer, den sich Interessenten unterhalb dieser Zeilen anschauen können.

Das bietet Walkabout Mini Golf

Erwartungsgemäß versetzt „Walkabout Mini Golf“ die Spieler auf eine Minigolfanlage, auf der sie in der virtuellen Realität in der Lage sind, in recht ansehnlichen Umgebungen ihre Bälle einzulochen. Dabei können sie laut Hersteller im 1vs1-Online-Match neue Leute kennenlernen und sich in einem privaten Spiel mit mehreren Freunden messen.

In „Walkabout Mini Golf“ sind acht einzigartige 18-Loch-Plätze vertreten, die es zu meistern gilt. Für ein abwechslungsreiches Erlebnis sorgt zudem der Nachtmodus, der aktiviert werden kann.

Ebenfalls zum Feature-Umfang gehören:

Sammle über 188 benutzerdefinierte Bälle, die überall versteckt sind

Meistere Schatzsuchen auf jedem schweren Platz, um spezielle Putter zu erhalten

Unterstützt Cross-Play

Teleportieren, nahtlose Fortbewegung und Fliegen werden unterstützt

Zusätzliche DLC-Plätze können gekauft werden

Enthält Übungsbereich, Übungsplatz und mehr

Hinzu kommen individuelle Avatare mit Lippensynchronisation und laut Hersteller „unendlichen Kombinationsmöglichkeiten“, sodass sich Spieler auch kreativ betätigen können.

„Walkabout Mini Golf“ erscheint in der kommenden Woche für PlayStation VR2. Während der Preis noch offen ist – bei Steam werden 12,49 Euro fällig – kann nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer angeschaut werden.

