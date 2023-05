Trackmania: Ab heute auf PS4 und PS5 spielbar

Nach einer längeren Wartezeit können sich ab heute auch PS4- und PS5-Spieler auf die Strecke begeben und in "Trackmania" ihre Geschicke unter Beweis stellen. Denn heute erfolgt der Launch für Konsolen.

Während PC-Spieler schon seit längerer Zeit in der Lage sind, durch die Welten von „Trackmania“ zu düsen, können sich heute auch PlayStation-Spieler hinzugesellen. Freigeschaltet wird der Free-to-Play-Titel um 10 Uhr für PS4 und PS5. Ebenfalls werden die Konsolen Xbox One und Xbox Series X/S unterstützt.

PlayStation-Spieler laden „Trackmania“ aus dem PlayStation Store herunter und sind im Anschluss in der Lage, sich mit Strecken, spielinternen Wettkämpfen und Events, Anpassungswerkzeugen und Clubs auseinanderzusetzen.

Einzelspieler, Mehrspieler und Streckeneditor

„Trackmania“ bietet Inhalte sowohl für Einzelspieler als auch für Zeitgenossen, die sich unmittelbar mit anderen Leuten messen möchten. Inbegriffen sind Saison-Kampagnen und die Möglichkeit, die Fortschritte mit der Medaillensammlung, den Trophäen und regionalen wie internationalen Ranglisten im Auge zu behalten.

An Content-Nachschub mangelt es offenbar nicht. So können Spieler im Arcade-Kanal von anderen Leuten angefertigte Strecken erleben. Dort kommt es in jeder Stunde zu einer Aktualisierung. Und wer selbst kreativ werden möchte, kann einen Streckeneditor, Skin-Editor und Wiederholungs-Editor nutzen.

In „Trackmania“ geht es darum, auf speziell gestalteten Rennstrecken so schnell wie möglich in ein Ziel zu gelangen. Die Strecken können mit Loopings, Sprüngen, steilen Kurven und anderen Elementen versehen werden, während Spieler ihre Fahrzeuge präzise steuern und ihre Fähigkeiten nutzen müssen, um die Bestzeiten zu schlagen.

Auf Metacritic kam „Trackmania“ zum PC-Launch auf recht gemischte Wertungen. Während der Metascore bei 74 liegt, pendelte sich der User-Score bei 4.2 ein. Nachfolgend können sich Interessenten zum Konsolen-Launch von „Trackmania“ einen Trailer anschauen, der Einblicke in die Herausforderungen gewährt und schon in der vergangenen Woche auf den Veröffentlichungstermin aufmerksam machte.

