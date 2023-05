WrestleQuest: Release des RPGs verschoben – Diese Verbesserungen werden vorgenommen

Im vergangenen Frühjahr kündigte das Indie-Studio Mega Cat das rundenbasierte Rollenspiel „WrestleQuest“ für die Konsolen und den PC an, mit dem die Entwickler die legendären Zeiten des Wrestlings wieder aufleben lassen möchten.

Nachdem bisher von einem Release im Mai 2023 die Rede war, räumten die Mega Cat Studios in einer aktuellen Mitteilung an die Community ein, dass aus diesem Vorhaben nichts wird. Stattdessen benötigen die Entwickler noch etwas mehr Zeit und gehen mittlerweile von einem Release im Sommer aus.

Einen konkreten Termin möchten die Mega Cat Studios im Laufe des Monats nennen. Ergänzend zu diesen Angaben verlor das Studio ein paar Worte über den Umfang von „WrestleQuest“ und versprach, dass euch das Rollenspiel rund 50 Stunden beschäftigen wird.

Des Weiteren wiesen die Entwickler darauf hin, dass „WrestleQuest“ eine spannende Geschichte und unterhaltsame Dialoge bieten wird, die sich aus mehr als 200.000 Wörtern zusammensetzen. Um nichts dem Zufall zu überlassen und eine qualitativ hochwertige Spielerfahrung abliefern zu können, entschlossen sich die Mega Cat Studios in Zusammenarbeit mit dem Publisher Skybound Games dazu, „WrestleQuest“ kurz vor dem geplanten Release noch einmal zu verschieben.

„Obwohl wir enttäuscht sind, dass wir WrestleQuest nicht früher als erhofft mit euch teilen konnten, sind wir fest davon überzeugt, dass dies die richtige Wahl ist“, heißt es in der Verschiebung des Rollenspiels.

Die zusätzliche Entwicklungszeit wird laut offiziellen Angaben genutzt, um die Nutzeroberfläche zu optimieren, die Weltkarte zu überarbeiten, die Grafik zu verbessern, das Spiel weiter auszubalancieren und diverse Zugänglichkeitsoptionen einzupflegen.

Weitere Meldungen zu WrestleQuest:

„WrestleQuest“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung. Auf Steam haben Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, eine kostenlose Demo herunterzuladen und einen ersten Blick auf das Rollenspiel zu werfen.

Ob die besagte Probefassung auch für die Konsolen veröffentlicht werden können, verrieten die Mega Cat Studios bisher nicht.

An update on #WrestleQuest from our friends at @megacatstudios. pic.twitter.com/bASOkvJ9as

— Skybound Games (@skyboundgames) May 15, 2023