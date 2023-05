Sega: Nach dem Erfolg von Sonic – Publisher denkt über weitere Filme nach

Anfang des Monats erreichte uns die Meldung, dass „Der Super Mario Bros. Film“ innerhalb kurzer Zeit die Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz knackte und drauf und dran ist, sich zum erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2023 zu entwickeln.

Doch nicht nur Nintendo feierte zuletzt Erfolge auf der großen Leinwand. Auch Sega blickt auf zwei erfolgreiche Kinofilme zu „Sonic the Hegdehog“ zurück – wenn auch in einem kleineren Rahmen. Anlässlich des Finanzberichts zum abgelaufenen Geschäftsjahr von Sega Sammy sprachen CEO Haruki Satomi und CFO Koichi Fukazawa über die Zukunftspläne des japanischen Unternehmens.

Wie es in dem Bericht heißt, soll es sich bei „Sonic the Hedgehog“ im Optimalfall nicht um die einzige Marke des Publishers handeln, die in der Welt der Filme für Furore sorgt. Sollten sich entsprechende Gelegenheiten ergeben, wären weitere Kinofilme definitiv denkbar.

Kreative Herausforderungen außerhalb des Sonic-Universums

„Wir würden uns gerne Herausforderungen außerhalb der Sonic-Marke stellen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet“, heißt es in der Übersetzung des Finanzberichts. „Wenn wir den Zeitpunkt der Veröffentlichung von Spielen an die Veröffentlichung von Filmen anpassen können, wäre das aus Marketingsicht äußerst effektiv und es gäbe auch erhebliche Vorteile, wie z. B. die Steigerung der Bekanntheit unseres geistigen Eigentums und die Erhöhung der Anzahl der Kontaktpunkte für Kunden. Das haben wir mit dem Sonic-Film erreicht.“

Nachdem das Erscheinungsbild von Sonic zunächst für reichlich Kritik sorgte, entwickelte sich der erste Kinofilm zu „Sonic the Hedgehog“ zu einem kommerziellen Erfolg und spielte im Jahr 2020 mehr als 320 Millionen US-Dollar ein. Mit dem Nachfolger gelang es im vergangenen Jahr sogar, mehr als 400 Millionen US-Dollar einzuspielen.

Weiter geht es auf der großen Leinwand mit „Sonic the Hedgehog 3“, dessen Kinostart in den USA für den Dezember 2024 vorgesehen ist. Zudem wird an einer Live-Action-TV-Serie gearbeitet, die Knuckles in den Fokus rückt. Die Geschichte der TV-Serie spielt zwischen den Geschehnissen des zweiten und des dritten Kinofilms.

Zu den weiteren bekannten Marken von Sega, die sich für einen Kinofilm eignen dürften, gehören große Namen wie „Yakuza“ beziehungsweise „Like a Dragon“ oder „Shenmue“. Konkrete Details zu weiteren Verfilmungen nannte Sega bislang allerdings nicht.

